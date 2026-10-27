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Главная Новости дня Лубинец: в Олешках режим тишины соблюдается в полном объеме

Лубинец: в Олешках режим тишины соблюдается в полном объеме

Ua ru
27 октября 2026 18:06
Эвакуация из Олешек: Украина и Россия соблюдают режим тишины facebook.com/dmytro.lubinets
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что режим тишины во временно оккупированных Олешках Херсонской области соблюдается в полном объеме. Ни одного нарушения со стороны обеих сторон — России и Украины — зафиксировано не было.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в Facebook во вторник, 27 октября, передает Новини.LIVE.

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Режим тишины в Олешках

По состоянию на 17:30 27 октября Украина и Россия продолжают соблюдать режим тишины на определенных участках, где проводится гуманитарная миссия.

Он вступил в силу сегодня в 03:00 по киевскому времени, что соответствует 04:00 по московскому.

Режим тиши продлится до 1 ноября 22:59.

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Лубинец напомнил, что гуманитарная миссия проводится совместно с Уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

"Надеюсь, что в дальнейшем всё будет проходить в соответствии с согласованным планом и нам удастся помочь мирным жителям, которые так ждут помощи в Олешках", — добавил он.

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Пост Лубинца. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу ОП Кирилла Буданова, в Олешках началась масштабная эвакуационная операция по спасению мирных жителей, для проведения которой стороны согласовали взаимное прекращение огня. Координацией мероприятий непосредственно на месте занимается Лубинец.

А главный советник первой леди США Мелании Трамп Марк Бекмен отметил, что жители Олешек будут иметь право самостоятельно определить место эвакуации. По его словам, Россия заверила Украину и США, что будет уважать решение гражданских лиц.

война Украина Дмитрий Лубинец Россия Олешки
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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