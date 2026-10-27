Оккупированные Олешки. Фото: facebook.com/34obrmp

На временно оккупированных территориях Украины находится немало населенных пунктов, где люди остаются без доступа к гуманитарной и медицинской помощи. Российские оккупанты не допускают туда международные организации, наблюдателей и медиков, в частности представителей "Врачей без границ".

Об этом народный депутат от партии "Батькивщина" Сергей Соболев заявил в эфире Вечір.LIVE.

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Какова ситуация на оккупированных территориях

По словам Соболева, ситуация в Олешках в Херсонской области может быть не единичным случаем. Он предположил, что на других оккупированных Россией территориях также есть населенные пункты, отрезанные от гуманитарной и медицинской помощи, о которых пока не известно общественности.

"К сожалению, таких Олешек еще немало на оккупированной Россией территории, которые лишены возможности получения гуманитарной, медицинской помощи, любой помощи", — подчеркнул депутат.

Он отметил, что Россия не допускает на такие территории представителей Международного Красного Креста, международных наблюдателей и медиков. В то же время, по словам Соболева, Украина разрешает международным представителям посещать места содержания российских военнопленных.

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Почему важна гуманитарная операция в Олешках

Соболев подчеркнул, что важно, чтобы гуманитарная операция в Олешках завершилась успешно. По его словам, любая провокация может иметь серьезные последствия для гражданских лиц, остающихся в городе.

"Но я думаю, что здесь как раз очень важно, чтобы этот первый пример увенчался успехом. Не дай Бог какая-либо провокация — мы понимаем, чем это может закончиться для этих двух тысяч человек непосредственно в Олешках", — отметил Соболев.

Депутат также отметил, что важным результатом операции станет возможность обеспечить свободный доступ в населенный пункт медикам и представителям гуманитарных организаций. Это позволило бы оказывать людям необходимую помощь независимо от того, согласятся ли они покинуть город.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что первая леди США Мелания Трамп заявила о расширении зоны локального прекращения огня за пределы оккупированных Олешек в Херсонской области. По её словам, это должно обеспечить безопасный проезд гуманитарных конвоев, а начало перемирия ускорили на два дня, чтобы защитить гражданских и облегчить доставку помощи.

Также Новини.LIVE писали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о соблюдении договоренностей относительно режима тишины в Олешках. Прекращение огня началось 27 октября в 03:00 по киевскому времени и должно обеспечить проведение гуманитарной операции, в частности доставку помощи и подготовку к эвакуации гражданских лиц.