Встреча омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца с руководителем переговорной группы от российской стороны Яной Лантратовой. Фото: Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

В оккупированных Олешках в Херсонской области в течение 30 часов удалось сохранить режим тишины без нарушений. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, гуманитарная пауза стала результатом переговоров с российской стороной и непосредственной координации процесса со стороны первой леди США Мелании Трамп, которая лично занимается вопросами безопасности гражданского населения.

Об этом сообщила первая леди США Мелания Трамп в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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В Олешках уже 30 часов безупречно соблюдаются правила режима тишины

Украинским и российским представителям удалось обеспечить длительную паузу в боевых действиях на территории Олешек. Как сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, режим тишины продержался уже 30 часов подряд, и за это время не было зафиксировано ни одного инцидента.

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Обе страны выполнили свои обязательства в рамках гуманитарной миссии по состоянию на 17:30 по киевскому времени 27 октября 2026 года.



Об этом сообщил Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. https://t.co/09EWu62aHi — Первая леди Мелания Трамп (@FLOTUS) 27 октября 2026 г.

Дмитрий Лубинец выразил благодарность первой леди Мелании Трамп за её личное внимание к ситуации. По его словам, супруга американского президента непосредственно участвует в координации усилий всех сторон процесса и уделяет своё время миссии по оказанию помощи гражданскому населению Олешко.

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Кроме того, украинский чиновник отметил команду Мелании Трамп, поблагодарив её за постоянную коммуникацию, усилия и последовательную поддержку этой инициативы.

Как отметил Лубинец, общая цель всех вовлеченных сторон заключается в обеспечении гуманитарной помощи гражданскому населению. Параллельно продолжается работа над созданием необходимых условий для безопасного выезда из Олешек всех жителей, которые в этом нуждаются.

Новини.LIVE сообщали, что на юге Украины при содействии Мелании Трамп расширили зону временного перемирия, которое началось 27 октября и должно продлиться до вечера 1 ноября. Режим тишины стал самым масштабным локальным прекращением огня с начала полномасштабного вторжения.

В то же время народный депутат Сергей Соболев заявил, что есть и другие оккупированные Россией украинские территории, где украинцы также лишены доступа к гуманитарной и медицинской помощи. Он отметил, что россияне не пропускают туда наблюдателей, медиков и волонтеров.