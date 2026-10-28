Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и российский омбудсмен Яна Лантратова 23 октября подписали соглашение о проведении гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Ключевым посредником выступила первая леди США Мелания Трамп. Кроме того, соглашение предусматривает проведение систематических гуманитарных миссий.

Об этом сообщает FoxNews, передает Новини.LIVE.

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Гуманитарная миссия в Олешках

На прошлой неделе в Беларуси представители обеих стран встретились, чтобы подписать подробный план гуманитарной операции. Он предусматривает доставку в Олешки продуктов, питьевой воды, медикаментов и медицинских работников, а также организацию безопасной эвакуации для жителей, которые захотят покинуть город.

Соглашение между Россией и Украиной о миссии в Олешках. Фото: FoxNews

Соглашение между Россией и Украиной о миссии в Олешках. Фото: FoxNews

Соглашение между Россией и Украиной о миссии в Олешках. Фото: FoxNews 1 / 3





По завершении операции в Олешках стороны планируют наладить регулярные поставки гуманитарной помощи и содействовать возвращению людей в населенные пункты Херсонской области. Такие мероприятия будут проводиться в соответствии с потребностями, но не реже одного раза в месяц.

Договоренность касается исключительно гуманитарных мероприятий в Олешках и прилегающих районах и не предусматривает прекращения боевых действий на других участках Украины.

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По предварительным оценкам, гуманитарная операция продлится примерно семь дней и должна завершиться в начале ноября. Старший советник Мелании Трамп Марк Бекман отметил, что в случае необходимости стороны смогут согласовать продление миссии, а первая леди вновь присоединится к переговорному процессу.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, Украина работает над гуманитарной разблокировкой и эвакуацией жителей Олешек. Киев рассчитывает на посредничество Вашингтона в этом вопросе и участие журналистов из США.

А Мелания Трамп сообщала, что в течение 30 часов в Олешках Херсонской области сохраняется режим тишины. Нарушений с обеих сторон не зафиксировано.