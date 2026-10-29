Журналісти телеканалу Newsmax поїдуть в Олешки: заява Меланії Трамп

Перша леді США Меланія Трамп та президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Четверо репортерів американського телеканалу Newsmax вирушать до окупованих Олешок. Як повідомила Меланія Трамп, вони незалежно висвітлюватимуть гуманітарну місію. Цікаво, що обраний для поїздки канал належить другу Дональда Трампа і нещодавно отримав ліцензію на мовлення в Україні.

Про це Меланія Трамп заявила в соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Реклама

Телеканал друга Трампа відправить пресу в Олешки

До захопленого російськими військами міста Олешки, що на Херсонщині, прибуде група представників американської преси. За словами Першої леді Сполучених Штатів Меланії Трамп, репортери телеканалу Newsmax мають на меті незалежно висвітлити перебіг місцевої гуманітарної місії. Передбачається, що медійники фіксуватимуть ситуацію, взаємодіючи з керівниками як українських, так і російських профільних організацій.

"Чотири американські журналісти телеканалу Newsmax працюватимуть в Олешках разом з російськими та українськими лідерами гуманітарних організацій. Виступаючи як нейтральні спостерігачі, вони незалежно фіксуватимуть і документуватимуть цю історичну гуманітарну місію", — зазначила Меланія Трамп у своєму дописі.

Прикметно, що інформація про відрядження американських журналістів на окуповані території пролунала майже одночасно з обох сторін. Ще до публікації Першої леді США аналогічний анонс щодо місії Newsmax зробив спеціальний представник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв.

Читайте також:

DOCUMENTING OLESHKY

Four American journalists from Newsmax will be on the ground in Oleshky, embedded with Russian and Ukrainian humanitarian leaders.



Serving as neutral observers, they will independently record and permanently document this historic humanitarian mission. https://t.co/8sFEvONk0U — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) October 28, 2026

Вибір саме цього медіа для висвітлення місії в Олешках не є випадковим. Newsmax вважається одним із ключових правих телеканалів США та входить до переліку улюблених інформаційних ресурсів Дональда Трампа. Власником мовника є Крістофер Радді — давній друг американського політика.

Тісна співпраця каналу з оточенням Трампа підтвердилася і у 2025 році, коли Newsmax оголосив про партнерство з компанією Trump Media and Technology Group, що займається розробкою соціальної мережі Truth Social.

Крім того, наразі американський мовник уклав відповідну ліцензійну угоду, завдяки якій отримав законну можливість запустити власне мовлення безпосередньо на території України.

Новини.LIVE інформували, що в окупованих Олешках на Херсонщині розгортається масштабна гуманітарна операція, спрямована на передачу допомоги місцевим жителям та організацію безпечної евакуації цивільних. Наразі сапери проводять розмінування визначених логістичних коридорів, аби відкрити шлях транспорту.

Юридичною основою процесу стала угода, яку 23 жовтня уклали український омбудсман Дмитро Лубінець та його російська колега Яна Лантратова. Домовленості розраховані на довгострокову перспективу і передбачають систематичні гуманітарні місії в регіоні. Ключовою посередницею та координаторкою цих переговорів виступила перша леді США Меланія Трамп, яка особисто контролює дотримання безпекових умов.

Перші результати вже зафіксовано: сторони понад 30 годин безперервно утримували повну тишу на ділянці. З огляду на успішний старт паузи без інцидентів, Меланія Трамп оголосила про розширення периметра припинення вогню за межі Олешок на прилеглі ділянки, щоб гарантувати безперешкодний проїзд конвоїв із життєво необхідними вантажами.