Лубінець: в Олешках розміновують маршрути для гуманітарної місії
В Олешках триває підготовка гуманітарної місії, мета якої — доставити допомогу цивільному населенню та забезпечити можливість виїзду людей, які хочуть залишити місто. Наразі на визначених маршрутах проводять розмінування.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.
Як готуються до гуманітарної місії в Олешках
За його словами, підготовку місії продовжують спільно з уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою. Робота відбувається за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп. Як зазначив Лубінець, її зусилля допомогли сторонам досягти необхідних домовленостей і перейти до їх практичного виконання.
Із 27 жовтня на визначених територіях діє режим тиші, якого, за словами омбудсмана, сторони дотримуються. Наступним етапом є розмінування маршрутів, необхідних для безпечної доставки гуманітарної допомоги та виїзду цивільних.
Лубінець наголосив, що робота над реалізацією місії триває в межах домовленостей, досягнутих ним і Лантратовою як керівниками переговорних груп. Основною метою залишається допомога цивільному населенню та забезпечення можливості дістатися безпечної території.
Як повідомляли Новини.LIVE, Дмитро Лубінець та російська омбудсманка Яна Лантратова підписали угоду про проведення гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. За посередництва першої леді США Меланії Трамп сторони домовилися про регулярні місії, які передбачають доставку продуктів, питної води, медикаментів і медичних працівників, а також безпечну евакуацію цивільних, які захочуть залишити місто.
Як повідомляли Новини.LIVE, у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині близько двох тисяч людей залишаються без стабільного доступу до води, їжі та електроенергії. Через погіршення гуманітарної ситуації цивільні також стикаються з труднощами під час виїзду з міста. Щоб привернути увагу міжнародної спільноти до ситуації, віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно оголосила голодування.