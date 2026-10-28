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Головна Новини дня Лубінець: в Олешках розміновують маршрути для гуманітарної місії

Лубінець: в Олешках розміновують маршрути для гуманітарної місії

Ua ru
28 жовтня 2026 19:42
Лубінець повідомив про підготовку гуманітарної місії в Олешках facebook.com/dmytro.lubinets
Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

В Олешках триває підготовка гуманітарної місії, мета якої — доставити допомогу цивільному населенню та забезпечити можливість виїзду людей, які хочуть залишити місто. Наразі на визначених маршрутах проводять розмінування.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.

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Як готуються до гуманітарної місії в Олешках

За його словами, підготовку місії продовжують спільно з уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою. Робота відбувається за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп. Як зазначив Лубінець, її зусилля допомогли сторонам досягти необхідних домовленостей і перейти до їх практичного виконання.

Лубінець: в Олешках розміновують маршрути для гуманітарної місії - фото 1
Пост Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

Із 27 жовтня на визначених територіях діє режим тиші, якого, за словами омбудсмана, сторони дотримуються. Наступним етапом є розмінування маршрутів, необхідних для безпечної доставки гуманітарної допомоги та виїзду цивільних.

Лубінець наголосив, що робота над реалізацією місії триває в межах домовленостей, досягнутих ним і Лантратовою як керівниками переговорних груп. Основною метою залишається допомога цивільному населенню та забезпечення можливості дістатися безпечної території.

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Як повідомляли Новини.LIVE, Дмитро Лубінець та російська омбудсманка Яна Лантратова підписали угоду про проведення гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. За посередництва першої леді США Меланії Трамп сторони домовилися про регулярні місії, які передбачають доставку продуктів, питної води, медикаментів і медичних працівників, а також безпечну евакуацію цивільних, які захочуть залишити місто.

Як повідомляли Новини.LIVE, у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині близько двох тисяч людей залишаються без стабільного доступу до води, їжі та електроенергії. Через погіршення гуманітарної ситуації цивільні також стикаються з труднощами під час виїзду з міста. Щоб привернути увагу міжнародної спільноти до ситуації, віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно оголосила голодування.

гуманітарна допомога Херсонська область Дмитро Лубінець війна в Україні Олешки
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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