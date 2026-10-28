Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

В Олешках продолжается подготовка гуманитарной миссии, цель которой — доставить помощь гражданскому населению и обеспечить возможность выезда людям, желающим покинуть город. В настоящее время на обозначенных маршрутах проводятся работы по разминированию.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

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Как готовятся к гуманитарной миссии в Олешках

По его словам, подготовку миссии продолжают совместно с уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой. Работа ведётся при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп. Как отметил Лубинец, её усилия помогли сторонам достичь необходимых договоренностей и приступить к их практической реализации.

Пост Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

С 27 октября на определенных территориях действует режим тишины, которого, по словам омбудсмена, стороны соблюдают. Следующим этапом является разминирование маршрутов, необходимых для безопасной доставки гуманитарной помощи и выезда гражданских лиц.

Лубинец подчеркнул, что работа над реализацией миссии продолжается в рамках договоренностей, достигнутых им и Лантратовой как руководителями переговорных групп. Основной целью остается помощь гражданскому населению и обеспечение возможности добраться до безопасной территории.

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Как сообщали Новини.LIVE, Дмитрий Лубинец и российский омбудсмен Яна Лантратова подписали соглашение о проведении гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. При посредничестве первой леди США Мелании Трамп стороны договорились о регулярных миссиях, предусматривающих доставку продуктов, питьевой воды, медикаментов и медицинских работников, а также безопасную эвакуацию гражданских лиц, желающих покинуть город.

Как сообщали Новини.LIVE, во временно оккупированных Олешках в Херсонской области около двух тысяч человек остаются без стабильного доступа к воде, еде и электроэнергии. Из-за ухудшения гуманитарной ситуации мирные жители также сталкиваются с трудностями при выезде из города. Чтобы привлечь внимание международного сообщества к ситуации, вице-президент Европарламента Пина Пичерно объявила голодовку.