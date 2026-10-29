Журналисты телеканала Newsmax отправятся в Олешки: заявление Мелании Трамп

Первая леди США Мелания Трамп и президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Четверо репортеров американского телеканала Newsmax отправятся в оккупированные Олешки. Как сообщила Мелания Трамп, они будут независимо освещать ход гуманитарной миссии. Интересно, что выбранный для поездки канал принадлежит другу Дональда Трампа и недавно получил лицензию на вещание в Украине.

Об этом Мелания Трамп заявила в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Телеканал друга Трампа отправит журналистов в Олешки

В захваченный российскими войсками город Олешки, что в Херсонской области, прибудет группа представителей американской прессы. По словам первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп, репортеры телеканала Newsmax намерены объективно осветить ход местной гуманитарной миссии. Предполагается, что журналисты будут фиксировать ситуацию, взаимодействуя с руководителями как украинских, так и российских профильных организаций.

"Четыре американских журналиста телеканала Newsmax будут работать в Олешках вместе с российскими и украинскими лидерами гуманитарных организаций. Выступая в качестве нейтральных наблюдателей, они будут независимо фиксировать и документировать эту историческую гуманитарную миссию", — отметила Мелания Трамп в своем посте.

Примечательно, что информация о командировке американских журналистов на оккупированные территории прозвучала почти одновременно с обеих сторон. Еще до публикации Первой леди США аналогичный анонс о миссии Newsmax сделал специальный представитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

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Четверо американских журналистов из Newsmax будут находиться на месте событий в Олешках, работая в составе групп российских и украинских лидеров гуманитарных организаций.



Выступая в качестве нейтральных наблюдателей, они будут независимо фиксировать и навсегда документировать эту историческую гуманитарную миссию. https://t.co/8sFEvONk0U — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) 28 октября 2026

Выбор именно этого СМИ для освещения миссии в Олешках не случаен. Newsmax считается одним из ключевых правых телеканалов США и входит в список любимых информационных ресурсов Дональда Трампа. Владельцем телеканала является Кристофер Радди — давний друг американского политика.

Тесное сотрудничество канала с окружением Трампа подтвердилось и в 2025 году, когда Newsmax объявил о партнерстве с компанией Trump Media and Technology Group, занимающейся разработкой социальной сети Truth Social.

Кроме того, в настоящее время американский телеканал заключил соответствующее лицензионное соглашение, благодаря которому получил законную возможность запустить собственное вещание непосредственно на территории Украины.

Новини.LIVE сообщали, что в оккупированных Олешках в Херсонской области разворачивается масштабная гуманитарная операция, направленная на передачу помощи местным жителям и организацию безопасной эвакуации гражданских лиц. В настоящее время саперы проводят разминирование определенных логистических коридоров, чтобы открыть путь для транспорта.

Юридической основой процесса стало соглашение, которое 23 октября заключили украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и его российская коллега Яна Лантратова. Договоренности рассчитаны на долгосрочную перспективу и предусматривают систематические гуманитарные миссии в регионе. Ключевым посредником и координатором этих переговоров выступила первая леди США Мелания Трамп, которая лично контролирует соблюдение условий безопасности.

Первые результаты уже зафиксированы: стороны более 30 часов непрерывно соблюдали полную тишину на этом участке. Учитывая успешный старт перемирия без инцидентов, Мелания Трамп объявила о расширении периметра прекращения огня за пределы Олешек на прилегающие участки, чтобы гарантировать беспрепятственный проезд конвоев с жизненно необходимыми грузами.