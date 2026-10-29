Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

В четверг, 29 октября, украинская делегация отправилась в Олешки для выполнения гуманитарной миссии. Ее участники должны доставить помощь людям, оставшимся в городе, и работать над обеспечением возможности их безопасного выезда. Миссия проходит в рамках договоренностей, достигнутых при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет Новини.LIVE.

Реклама

Что известно о гуманитарной миссии в Олешки

Сегодня, 20 октября, Дмитрий Лубинец подтвердил, что отправился в Олешки вместе с украинской делегацией. По его словам, впереди — доставка гуманитарной помощи жителям, оставшимся в городе, и работа над обеспечением возможности их выезда.

Омбудсман уточнил, что договоренности о проведении миссии были достигнуты с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой. Координацию и содействие обеспечивает первая леди США Мелания Трамп.

"Подтверждаю: я вместе с украинской делегацией отправился в сторону Олешко для реализации гуманитарной миссии. Впереди — доставка гуманитарной помощи людям, оставшимся в городе, и работа по обеспечению возможности безопасного выезда людей.

Эта работа ведется в рамках договоренностей, достигнутых с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой, при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп", — написал омбудсман.

Читайте также:

Лубинец подчеркнул, что делегация сосредоточена на помощи людям, которые её ждут.

Скриншот сообщения Лубинца/Facebook

О выезде украинской делегации в Олешки сообщил и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия:

"Украинская делегация во главе с омбудсменом Дмитрием Лубинцом сегодня выехала в сторону Олешки. Будем следить и сообщать о ходе операции, как только появится связь. Берегите себя, ребята".

Скриншот сообщения Арахамии/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что по состоянию на утро 29 октября 2026 года режим тишины в Олешках в Херсонской области длится уже более 54 часа — с 27 октября. Украинская сторона завершает подготовку гуманитарного груза, который планируется доставить жителям города уже завтра. Сейчас специалисты разминируют дороги, чтобы обеспечить доставку помощи и безопасный выезд гражданских лиц.

Новини.LIVE писали, что четверо журналистов американского телеканала Newsmax отправятся в оккупированные Олешки в Херсонской области, чтобы независимо освещать гуманитарную миссию. Об этом сообщила первая леди США Мелания Трамп, отметив, что репортеры будут документировать ход операции и взаимодействие представителей украинских и российских гуманитарных организаций. Телеканал Newsmax принадлежит Кристоферу Радди, давнему другу президента США Дональда Трампа, и недавно получил лицензию на вещание в Украине.

Новини.LIVE сообщали, что 23 октября омбудсмены Украины и России Дмитрий Лубинец и Яна Лантратова подписали соглашение о гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках в Херсонской области при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. План предусматривает доставку продуктов, питьевой воды, медикаментов и медицинских работников, а также организацию безопасной эвакуации жителей, желающих покинуть город. В дальнейшем стороны планируют проводить гуманитарные миссии не реже одного раза в месяц, при этом соглашение не предусматривает прекращения боевых действий на других участках Украины.