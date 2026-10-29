Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

У четвер, 29 жовтня, українська делегація вирушила в напрямку Олешок для виконання гуманітарної місії. Її учасники мають доставити допомогу людям, які залишаються в місті, та працювати над забезпеченням можливості їхнього безпечного виїзду. Місія відбувається в межах домовленостей, досягнутих за сприяння та координації першої леді США Меланії Трамп.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про гуманітарну місію до Олешок

Сьогодні, 20 жовтня, Дмитро Лубінець підтвердив, що вирушив до Олешок разом з українською делегацією. За його словами, попереду — доставлення гуманітарної допомоги жителям, які залишаються в місті, та робота над забезпеченням можливості їхнього виїзду.

Омбудсман уточнив, що домовленостей щодо проведення місії досягли з уповноваженою з прав людини у РФ Яною Лантратовою. Координацію та сприяння забезпечує перша леді США Меланія Трамп.

"Підтверджую: я разом з українською делегацією вирушив у напрямку Олешок для реалізації гуманітарної місії. Попереду — доставлення гуманітарної допомоги людям, які залишаються в місті, та робота над забезпеченням можливості безпечного виїзду людей.

Ця робота відбувається в межах домовленостей, досягнутих з уповноваженою з прав людини у РФ Яною Лантратовою, за сприяння та координації Першої леді США Меланії Трамп", — написав омбудсман.

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Лубінець наголосив, що делегація зосереджена на допомозі людям, які її чекають.

Скриншот повідомлення Лубінця/Facebook

Про виїзд української делегації до Олешок повідомив і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія:

"Українська делегація на чолі з омбудсменом Дмитром Лубінцем сьогодні виїхала в напрямку Олешки. Будемо спостерігати й повідомляти про хід операції, щойно з'являтиметься зв'язок. Бережіть себе, хлопці".

Скриншот повідомлення Арахамії/Telegram

Новини.LIVE інформували, що станом на ранок 29 жовтня 2026 року режим тиші в Олешках на Херсонщині триває вже понад 54 години — від 27 жовтня. Українська сторона завершує підготовку гуманітарного вантажу, який планують доставити жителям міста вже завтра. Наразі фахівці розміновують дороги, щоб забезпечити доставку допомоги та безпечний виїзд цивільних.

Новини.LIVE писали, що четверо журналістів американського телеканалу Newsmax вирушать до окупованих Олешок на Херсонщині, щоб незалежно висвітлювати гуманітарну місію. Про це повідомила перша леді США Меланія Трамп, зазначивши, що репортери документуватимуть перебіг операції та взаємодію представників українських і російських гуманітарних організацій. Телеканал Newsmax належить Крістоферу Радді, давньому другу президента США Дональда Трампа, і нещодавно отримав ліцензію на мовлення в Україні.

Новини.LIVE повідомляли, що 23 жовтня омбудсмани України та Росії Дмитро Лубінець і Яна Лантратова підписали угоду про гуманітарну місію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині за посередництва першої леді США Меланії Трамп. План передбачає доставку продуктів, питної води, медикаментів і медпрацівників, а також організацію безпечної евакуації жителів, які захочуть залишити місто. Надалі сторони планують проводити гуманітарні місії щонайменше раз на місяць, водночас домовленість не передбачає припинення бойових дій на інших ділянках України.