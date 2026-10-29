Лубінець: розмінування дороги до Олешок завершено
У четвер, 29 жовтня, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що маршрути для гуманітарної місії до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині вже розмінували, а гуманітарний конвой сформували й підготували до відправлення. Місія має забезпечити цивільних необхідною допомогою та створити умови для безпечного виїзду людей, які хочуть залишити місто.
Про це повідомив Лубінець у соцмережах, передає Новини.LIVE.
Гуманітарний конвой до Олешок
За словами омбудсмана, конвой має прибути до центральної лікарні в Олешках.
"Гуманітарний конвой сформований і готовий до відправлення. Очікується, що він прибуде до центральної лікарні. Усім громадянам буде надана вся необхідна допомога", — написав Лубінець.
Евакуація з Олешок та роздача допомоги
Омбудсман також повідомив про графік допомоги цивільним. Для людей, які хочуть залишити місто, планують організувати безпечний виїзд.
"Для людей, які бажають виїхати, така можливість буде забезпечена до 14:00. Будуть організовані всі необхідні заходи безпеки", — зазначив Лубінець.
Роздачу допомоги планують організувати після 14:30.
Хто координує гуманітарну місію в Олешках
"Гуманітарну місію ми проводимо спільно з Уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою за посередництва та координації Першої леді США Меланії Трамп", — написав омбудсман.
Він пояснив, що головна мета операції — допомогти цивільним.
"Наша спільна мета — доставити гуманітарну допомогу цивільному населенню та сприяти безпечному виїзду всіх, хто бажає залишити місто", — наголосив Лубінець.
Омбудсман також подякував першій леді США за участь у підготовці місії.
"Вдячний Першій леді США Меланії Трамп за особисту залученість, посередництво та координацію зусиль, завдяки яким вдалося досягти важливих гуманітарних домовленостей", — зазначив він.
Лубінець додав, що українська сторона продовжує працювати з Яною Лантратовою над виконанням досягнутих домовленостей.
"Наш незмінний пріоритет — життя та безпека цивільного населення", — підсумував омбудсман.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що українська сторона готувала гуманітарний вантаж для жителів Олешок, який планували доставити 30 жовтня. На той момент тривало розмінування маршрутів, а безпеку операції мали забезпечити домовленості про режим тиші. Він діяв із 27 жовтня за сприяння США та за прямого контакту омбудсменів України й Росії.
Також Новини.LIVE писали, що в четвер, 29 жовтня, українська делегація вирушила в напрямку Олешок для участі в гуманітарній операції. Поїздка стала наступним етапом підготовки до роботи місії безпосередньо в районі міста.