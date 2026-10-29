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Лубінець: розмінування дороги до Олешок завершено

Ua ru
29 жовтня 2026 20:38
Гуманітарна місія в Олешках: розмінування завершено, конвой готовий facebook.com/dmytro.lubinets
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

У четвер, 29 жовтня, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що маршрути для гуманітарної місії до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині вже розмінували, а гуманітарний конвой сформували й підготували до відправлення. Місія має забезпечити цивільних необхідною допомогою та створити умови для безпечного виїзду людей, які хочуть залишити місто.

Про це повідомив Лубінець у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Гуманітарний конвой до Олешок

За словами омбудсмана, конвой має прибути до центральної лікарні в Олешках.

"Гуманітарний конвой сформований і готовий до відправлення. Очікується, що він прибуде до центральної лікарні. Усім громадянам буде надана вся необхідна допомога", — написав Лубінець.

Евакуація з Олешок та роздача допомоги

Омбудсман також повідомив про графік допомоги цивільним. Для людей, які хочуть залишити місто, планують організувати безпечний виїзд. 

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"Для людей, які бажають виїхати, така можливість буде забезпечена до 14:00. Будуть організовані всі необхідні заходи безпеки", — зазначив Лубінець.

Роздачу допомоги планують організувати після 14:30.

Хто координує гуманітарну місію в Олешках

"Гуманітарну місію ми проводимо спільно з Уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою за посередництва та координації Першої леді США Меланії Трамп", — написав омбудсман.

Він пояснив, що головна мета операції — допомогти цивільним.

"Наша спільна мета — доставити гуманітарну допомогу цивільному населенню та сприяти безпечному виїзду всіх, хто бажає залишити місто", — наголосив Лубінець.

Омбудсман також подякував першій леді США за участь у підготовці місії.

"Вдячний Першій леді США Меланії Трамп за особисту залученість, посередництво та координацію зусиль, завдяки яким вдалося досягти важливих гуманітарних домовленостей", — зазначив він.

Лубінець додав, що українська сторона продовжує працювати з Яною Лантратовою над виконанням досягнутих домовленостей.

"Наш незмінний пріоритет — життя та безпека цивільного населення", — підсумував омбудсман.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що українська сторона готувала гуманітарний вантаж для жителів Олешок, який планували доставити 30 жовтня. На той момент тривало розмінування маршрутів, а безпеку операції мали забезпечити домовленості про режим тиші. Він діяв із 27 жовтня за сприяння США та за прямого контакту омбудсменів України й Росії.

Також Новини.LIVE писали, що в четвер, 29 жовтня, українська делегація вирушила в напрямку Олешок для участі в гуманітарній операції. Поїздка стала наступним етапом підготовки до роботи місії безпосередньо в районі міста.

евакуація гуманітарна допомога Дмитро Лубінець розмінування Олешки
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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