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Главная Новости дня Для эвакуации людей с домашними животными из Олешек были организованы отдельные автобусы

Для эвакуации людей с домашними животными из Олешек были организованы отдельные автобусы

Ua ru
30 октября 2026 21:26
Эвакуация из Олешек: предусмотрели специальный автобус для животных Reuters
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова во время общения с журналистами. Фото: Reuters

В временно оккупированных Олешках Херсонской области продолжалась гуманитарная миссия по доставке помощи и организации выезда гражданских лиц с участием Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца. В город доставили крупную партию гуманитарной помощи, а для жителей организовали выезд по двум направлениям — на подконтрольную Украине территорию и в РФ. Для перевозки домашних животных подготовили отдельный автобус.

Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил Лубинец в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Эвакуация из Олешек с домашними животными

Для людей, решивших выехать из Олешек вместе с домашними питомцами, подготовили специальный автобус. Для перевозки животных предусмотрели клетки, бирки и корм. К гуманитарной миссии привлекли более 50 медицинских работников.

Куда могут выехать жители Олешек

Для желающих покинуть город организовали автобусы по двум направлениям. Одни направляются на подконтрольную Украине территорию, другие — в Россию.

По словам Лантратовой, люди знают, в какой автобус им следует садиться. Во время видеоконференции она заявила:

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"Никаких инцидентов на данный момент не было, всё идёт в штатном режиме".

Что известно о гуманитарной помощи в Олешках

По словам Лубинца, в город уже доставили крупную партию гуманитарной помощи. Ее разгрузили. Часть груза передали местным жителям, остальное планировали раздать позже.

Отдельно омбудсман поблагодарил за помощь в организации миссии первую леди США Меланию Трамп и Силы обороны Украины за соблюдение режима тишины.

"Гуманитарная помощь — на месте. Люди — в пути. Я вместе с ними", — отметил Лубинец.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали о подготовке гуманитарной колонны для добровольного выезда из Олешек более 750 человек. В нее должны были войти 25 автобусов и девять машин скорой помощи.

Также ранее Новини.LIVE писали, что покинуть город могли даже те жители, которые предварительно не записывались на выезд. Для перевозки крупного багажа подготовили отдельный транспорт.

эвакуация животные гуманитарная помощь автобусы Олешки
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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