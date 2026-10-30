Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова во время общения с журналистами. Фото: Reuters

В временно оккупированных Олешках Херсонской области продолжалась гуманитарная миссия по доставке помощи и организации выезда гражданских лиц с участием Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца. В город доставили крупную партию гуманитарной помощи, а для жителей организовали выезд по двум направлениям — на подконтрольную Украине территорию и в РФ. Для перевозки домашних животных подготовили отдельный автобус.

Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил Лубинец в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Эвакуация из Олешек с домашними животными

Для людей, решивших выехать из Олешек вместе с домашними питомцами, подготовили специальный автобус. Для перевозки животных предусмотрели клетки, бирки и корм. К гуманитарной миссии привлекли более 50 медицинских работников.

Куда могут выехать жители Олешек

Для желающих покинуть город организовали автобусы по двум направлениям. Одни направляются на подконтрольную Украине территорию, другие — в Россию.

По словам Лантратовой, люди знают, в какой автобус им следует садиться. Во время видеоконференции она заявила:

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"Никаких инцидентов на данный момент не было, всё идёт в штатном режиме".

Что известно о гуманитарной помощи в Олешках

По словам Лубинца, в город уже доставили крупную партию гуманитарной помощи. Ее разгрузили. Часть груза передали местным жителям, остальное планировали раздать позже.

Отдельно омбудсман поблагодарил за помощь в организации миссии первую леди США Меланию Трамп и Силы обороны Украины за соблюдение режима тишины.

"Гуманитарная помощь — на месте. Люди — в пути. Я вместе с ними", — отметил Лубинец.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали о подготовке гуманитарной колонны для добровольного выезда из Олешек более 750 человек. В нее должны были войти 25 автобусов и девять машин скорой помощи.

Также ранее Новини.LIVE писали, что покинуть город могли даже те жители, которые предварительно не записывались на выезд. Для перевозки крупного багажа подготовили отдельный транспорт.