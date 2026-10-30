Автобусы для эвакуации жителей Олешек. Фото: t.me/David_Arakhamia

Первая леди США Мелания Трамп 30 октября сообщила о подготовке гуманитарной колонны для эвакуации жителей временно оккупированного города Олешки в Херсонской области. По её словам, добровольно покинуть город смогут более 750 человек. Безопасный проезд в населенный пункт и выезд из него согласовали украинская и российская стороны.

Об этом Мелания Трамп написала в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Эвакуация из Олешек: сколько людей и медиков привлечено

Мелания Трамп сообщила, что в колонну входят 25 автобусов и 50 медицинских работников. Также для эвакуации предусмотрены автомобили скорой помощи.

Представительница России Яна Лантратова уточнила, что к операции привлекли девять машин скорой помощи.

Что заявила Мелания Трамп об эвакуации

Первая леди США подчеркнула, что все составляющие операции согласовали руководства Украины и России. Речь идет, в частности, о безопасном проезде гуманитарной колонны в Олешки и выезде из города.

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"Наш приоритет — спасение жизней", — подчеркнула Мелания Трамп.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о 87 часах соблюдения режима тишины во временно оккупированных Олешках. По его словам, в течение этого времени нарушений зафиксировано не было.

Также Новини.LIVE писали о том, что народный депутат и председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о выезде украинской делегации вместе с эвакуированными жителями Олешек в российский город Анапа. Оттуда люди должны вылететь в Беларусь, а затем на автобусах добраться до подконтрольной Украине территории.