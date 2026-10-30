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Головна Новини дня Для евакуації жителів Олешок залучили 25 автобусів і медиків

Для евакуації жителів Олешок залучили 25 автобусів і медиків

Ua ru
30 жовтня 2026 20:49
Евакуація з Олешок: для 750 людей підготували 25 автобусів t.me/David_Arakhamia
Автобуси для евакуації мешканців Олешок. Фото: t.me/David_Arakhamia

Перша леді США Меланія Трамп 30 жовтня повідомила про підготовку гуманітарної колони для евакуації жителів тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. За її словами, добровільно залишити місто зможуть понад 750 людей. Безпечний проїзд до населеного пункту та виїзд із нього погодили українська й російська сторони.

Про це Меланія Трамп написала у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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Евакуація з Олешок: скільки людей і медиків залучили

Меланія Трамп повідомила, що до колони входять 25 автобусів і 50 медичних працівників. Також для евакуації передбачили автомобілі швидкої допомоги.

Представниця Росії Яна Лантратова уточнила, що до операції залучили дев'ять карет швидкої допомоги.

Що заявила Меланія Трамп про евакуацію

Перша леді США наголосила, що всі складові операції погодили керівництва України та Росії. Йдеться зокрема про безпечний проїзд гуманітарної колони до Олешок і виїзд із міста.

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"Наш пріоритет — порятунок життів", — наголосила Меланія Трамп.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про 87 годин дотримання режиму тиші в тимчасово окупованих Олешках. За його словами, протягом цього часу порушень не зафіксували. 

Також Новини.LIVE писали про те, що народний депутат і голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив про виїзд української делегації разом з евакуйованими жителями Олешок до російського міста Анапа. Звідти люди мають вилетіти до Білорусі, а потім автобусами дістатися підконтрольної Україні території.

евакуація медики Херсонська область автобуси ТОТ Олешки
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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