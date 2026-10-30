Евакуаційний автобус. Фото: t.me/David_Arakhamia

Народний депутат, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що українська делегація разом з евакуйованими мешканцями тимчасово окупованих Ол е ш ок Херсонської області вже вирушила до російської Анапи. Це наступний етап повернення людей на підконтрольну Україні територію. Після прибуття до Анапи вони мають вилетіти до Білорусі, звідки автобусами дістануться додому.

Про це написав Арахамія у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення Арахамії про перебіг евакуації з Олешок. Скриншот: t.me/David_Arakhamia

Як евакуйовані мешканці Олешок дістануться України

За словами народного депутата, повернення людей відбуватиметься через кілька країн. Подальший маршрут він описав так:

"Українська делегація разом з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до Анапи. Звідти вони вилетять літаками до Білорусі, а далі автобусами дістануться додому", — зазначив Арахамія.

Раніше, американський телеканал Fox News оприлюднив фотографії документа з описом маршруту евакуації. Згідно з ним, після прибуття до Анапи мешканців Олешок та українську делегацію мають доправити до білоруського Гомеля військово-транспортним літаком Міноборони Росії.

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У документі також зазначено дату рейсу — 31 жовтня. Він має вирушити з аеропорту Вітязево в Анапі.

Що відомо про евакуацію з Олешок

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 27 жовтня на півдні України запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії в районі Олешок. Домовленості досягли в межах ініціативи першої леді США Меланії Трамп щодо розблокування міста. Режим тиші має діяти до 22:59 1 листопада. Арахамія назвав це найбільшою деескалацією з 2022 року.

Новини.LIVE інформували, що 30 жовтня українська делегація прибула до Олешок. Там розпочали евакуацію місцевих жителів та роздачу гуманітарної допомоги.

Водночас Новини.LIVE передавали, що українські військовослужбовці повідомили про активне переміщення російських підрозділів на лівобережжі Херсонської області. Як писало німецьке видання BILD, військові припускають, що окупанти можуть використати тимчасове припинення вогню для підготовки наступу на Херсон після завершення перемир'я. Водночас це оцінки військовослужбовців, а не підтвердження ухваленого Росією рішення про наступ.