Уповноважена з прав людини Росії Яна Лантратова та уповноважений з прав людини України Дмитро Лубінець. Фото: Роздатковий матеріал через REUTERS

Представники української делегації успішно прибули до Олешок у п'ятницю, 30 жовтня. Там вже стартував процес евакуації місцевих мешканців. Їм видається гуманітарна допомога. На місці досі дотримуються правил режиму припинення вогню.

Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" та прем'єр-міністр України Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

Реклама

В Олешках розпочалася евакуація цивільних

Процес порятунку цивільного населення з тимчасово захоплених територій Херсонської області зрушив з місця. Як повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, офіційні представники України вже успішно та безпечно дісталися міста Олешки.

Безпосередньо на місці стартував процес евакуації місцевих жителів, паралельно людям роздають гуманітарну допомогу. Політик підкреслив, що сторони дотримуються домовленостей щодо припинення вогню.

Повідомлення Давида Арахамії. Фото: скриншот

"Режим тиші продовжується. Подробиці згодом", — зазначив Арахамія у своєму повідомленні.

Читайте також:

Деталі щодо кількості врятованих розкрив очільник українського уряду Сергій Корецький. Виступаючи 30 жовтня у Верховній Раді під час години запитань до уряду, прем'єр-міністр повідомив, що точної кількості щодо тих, хто бажає виїхати на територію України немає.

"Хочу повідомити, що під час сьогоднішньої години запитань до Уряду я помилково поінформував про кількість людей, яких планують вивезти з Олешок. Приношу свої вибачення. Точних цифр на зараз немає. Рятувальна операція триває, і дані змінюються", — зазначив прем'єр.

Згідно з планом операції, до 14:00 30 жовтня фахівці мали повністю завершити їхній попередній медичний огляд.

Над організацією та безпечним поверненням людей додому структури працюють у цілодобовому режимі. Головним координатором цього складного процесу виступає Міністерство розвитку громад і територій.

Відомство діє у тісній зв'язці з Міністерством охорони здоров'я, Херсонською обласною військовою адміністрацією, а також Офісом омбудсмана.

Окремо Сергій Корецький зазначив, що точна інформація щодо результатів евакуації буде надана згодом.

"Це надзвичайно чутлива тема. Від тиші зараз напряму залежить безпека людей і те, чи вдасться довести процес до кінця. Офіційні дані повідомимо після його завершення", — пояснив прем'єр.

Новини.LIVE повідомляли, що до окупованих Олешок готують заїзд гуманітарного конвою та евакуаційного транспорту. Для цивільних виділили 25 автобусів на 750 місць і спецмашини швидкої для маломобільних.

Перша леді США Меланія Трамп підтвердила, що під'їзні шляхи до міста вже розміновані, а сама гуманітарна місія перебуває на фінальній стадії підготовки.

Нардеп Віталій Войцехівський зазначив, що більшість місцевих прагне виїхати в Україну, проте звернув увагу на гостру проблему, що держава досі не має достатньо житла для переселенців і чіткої системи підтримки тих, хто наважиться на евакуацію.

Водночас українські військові фіксують підозріле перегрупування сил ворога на лівобережжі Херсонщини. За даними бійців, окупанти цинічно використовують режим тиші навколо Олешок для перекидання підкріплень, аби підготувати новий штурм Херсона одразу після завершення гуманітарного перемир'я, яке спливає 1 листопада.