Комунальний працівник косить траву на в Херсоні на тлі зруйнованої будівлі Херсонської ОДА. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Українські військовослужбовці повідомили про активне переміщення російських військ на лівобережжі Херсонської області. За їхніми оцінками, окупанти можуть використати тимчасове припинення вогню в районі Олешок для підготовки наступу на Херсон після завершення перемир’я, яке має тривати до 1 листопада.

Про це повідомляє Bild, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що помітили українські військові

За даними Bild, один з українських військовослужбовців повідомив про безперервний рух російських вантажівок КамАЗ із бойовими групами. Також, за його словами, окупанти встановлюють антидронові сітки на території промислової зони Каховки.

"Це якесь кляте божевілля!" — написав військовий.

Ще один український військовослужбовець звернув увагу на підготовку російських позицій у лісі поблизу Раденська.

Читайте також:

"Ліс вирубують, а деревину вивозять. Укриття зміцнюють. Вони готують щось погане", — повідомив він.

За оцінками співрозмовників видання, російські війська можуть облаштовувати позиції вздовж Дніпра на ділянці завдовжки близько 100 кілометрів. Про значну кількість російських військових вантажівок також повідомляли жителі Голої Пристані, розташованої приблизно за 14 кілометрів на південний захід від Херсона.

Крім того, окупанти, за повідомленнями українських військових, переміщують підрозділи безпілотників ближче до Дніпра. Один зі співрозмовників не виключив спроби російських військ переправитися через річку після завершення перемир’я.

Як готують евакуацію з Олешок

Тимчасове припинення вогню в районі Олешок запровадили для проведення гуманітарної місії та евакуації цивільних. У межах підготовки до виїзду людей російські окупанти розміновували дорогу, яка веде з Олешок до Раденська. Раніше цей маршрут був майже повністю замінований. Відео з роботами оприлюднювала російська сторона.

Евакуацію планують розпочати в суботу, 31 жовтня. Щоб виїхати, людям потрібно внести свої дані до відповідного списку. Однак через відсутність доступу до інтернету про таку можливість знають не всі мешканці.

Видання також зазначає, що евакуація передбачена для людей, а домашніх тварин із собою взяти не дозволяють.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в четвер, 29 жовтня, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про готовність гуманітарної місії до тимчасово окупованих Олешок. За його словами, маршрути вже розмінували, а гуманітарний конвой підготували до відправлення. Місія має доставити цивільним необхідну допомогу та створити умови для безпечного виїзду людей, які хочуть залишити місто.

Також Новини.LIVE писали про те, що через постійні атаки російських безпілотників жителі Херсона змушені скорочувати час перебування просто неба. Частину повсякденних справ вони намагаються виконувати в захищених приміщеннях. Про небезпеку для цивільного населення та ситуацію в місті розповідав начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.