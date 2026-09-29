Прокудін розповів про дронові атаки та роботу послуг у Херсоні

Олександр Прокудін. Фото: Прокудін/Facebook

Через постійні атаки російських безпілотників жителі Херсона змушені максимально скорочувати перебування просто неба, а частину повсякденного життя міста перенесли у захищені приміщення. Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів про ситуацію в місті та небезпеку для цивільних.

Про це Прокудін говорив з журналісткою Новини.LIVE Галиною Остаповець у кулуарах Карпатського саміту C8.

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Херсон живе під землею та сітками

За словами Прокудіна, у місті під землею працюють основні служби, зокрема лікарні, а діти навчаються у захищених приміщеннях. Частину послуг також надають під землею.

Для пересування між важливими об’єктами використовують сіткові тунелі. Ними захищають логістичні маршрути, які з’єднують лікарні, ринки та магазини.

Російські дрони атакують цивільних

Прокудін заявив, що протягом дня до Херсона може залітати близько тисячі дронів. За його словами, російські військові цілеспрямовано атакують цивільний транспорт. Зокрема, маршрутки, таксі та звичайні автомобілі, якими пересуваються містяни.

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"Вони влаштовують сафарі за людьми", — сказав начальник Херсонської ОВА.

Прокудін також зазначив, що від атак безпілотників у Херсоні загинуло багато людей, є й поранені.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Херсоні залишаються близько 60 тисяч людей. За словами Олександра Прокудіна, ця кількість протягом останніх років суттєво не змінюється.

Також Новини.LIVE писали, що Херсон може зіткнутися з проблемами з опаленням узимку через пошкодження генеруючих потужностей та постійні російські атаки. Міські тепломережі підготовлені до роботи, однак проведення ремонтів ускладнює безпекова ситуація.