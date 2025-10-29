Населення Херсона — Прокудін назвав, скільки людей залишаються у місті

Олександр Прокудін. Фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, скільки людей залишаються у Херсоні. За його словами, йдеться про близько 60 тисяч осіб.

Про це Олександр Прокудін сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець в кулуарах форуму "Український Південь: Стійкість. Відновлення. Майбутнє", організованого Асоціацією прифронтових міст та громад.

Реклама

Читайте також:

Люди в Херсоні

"Зараз у Херсоні перебуває 60 тисяч населення — це приблизна цифра, це 20% від того, що було до війни", — зазначив Прокудін.

За його словами, на правобережжі Херсонщини мешкають близько 145 тисяч осіб. Він зауважив, що це третина від того населення, яке було до повномасштабного вторгнення.

"Зараз це стала вже, напевно, кількість, і вона тримається приблизно два з половиною роки. І змінюється тільки від сезонності", — каже Прокудін.

Крім того, на зиму виїжджають близько 10-15 тисяч людей. За словами очільника ОВА, це не критична кількість, яка покидає регіон.

Нагадаємо, Прокудін повідомив, що наразі в Херсоні все функціонує під землею. Зокрема, за його словами, вже є 11 підземних лікарень.

Крім того, 29 жовтня російські окупанти завдали удару по дитячій лікарні в Херсоні. Президент Володимир Зеленський відреагував.