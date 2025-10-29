Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Прокудін назвав, скільки людей залишаються в Херсоні

Прокудін назвав, скільки людей залишаються в Херсоні

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 20:25
Оновлено: 20:25
Населення Херсона — Прокудін назвав, скільки людей залишаються у місті
Олександр Прокудін. Фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, скільки людей залишаються у Херсоні. За його словами, йдеться про близько 60 тисяч осіб.

Про це Олександр Прокудін сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець в кулуарах форуму "Український Південь: Стійкість. Відновлення. Майбутнє", організованого Асоціацією прифронтових міст та громад.

Реклама
Читайте також:

Люди в Херсоні

"Зараз у Херсоні перебуває 60 тисяч населення — це приблизна цифра, це 20% від того, що було до війни", — зазначив Прокудін.

За його словами, на правобережжі Херсонщини мешкають близько 145 тисяч осіб. Він зауважив, що це третина від того населення, яке було до повномасштабного вторгнення.

"Зараз це стала вже, напевно, кількість, і вона тримається приблизно два з половиною роки. І змінюється тільки від сезонності", — каже Прокудін.

Крім того, на зиму виїжджають близько 10-15 тисяч людей. За словами очільника ОВА, це не критична кількість, яка покидає регіон.

Нагадаємо, Прокудін повідомив, що наразі в Херсоні все функціонує під землею. Зокрема, за його словами, вже є 11 підземних лікарень.

Крім того, 29 жовтня російські окупанти завдали удару по дитячій лікарні в Херсоні. Президент Володимир Зеленський відреагував.

війна Херсон Херсонська область Олександр Прокудін Херсонська ОВА
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації