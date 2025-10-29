У Херсоні постраждали чотири людини через обстріл медзакладу

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: кадр з відео

У Херсоні під час ранкового російського обстрілу, 29 жовтня, постраждали працівники лікарні, пацієнти та дитина. Російські війська атакували один із медичних закладів у Дніпровському районі міста. На відеокадрах видно, що будівля отримала значні пошкодження внаслідок обстрілу.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Росія вдарила по лікарні в Херсоні

Серед постраждалих — троє співробітників лікарні, які дістали вибухові травми та поранення різного ступеня тяжкості. Також травмовано 9-річну дівчинку. В дитини діагностовано мінно-вибухову травму та уламкове поранення гомілки.

Згодом стало відомо ще про одну постраждалу — 57-річну жінку, яка перебувала всередині лікарні під час удару. Вона дістала вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості, зараз жінці надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, нещодавно Росія завдала удару по житловому масиву в Херсоні — внаслідок обстрілів загинула жінка.

Також раніше Олександр Прокудін повідомляв про те, як зросла інтенсивність атак Росії по Херсону.