Україна
Росія обстріляла лікарню в Херсоні — з'явилося відео наслідків

Росія обстріляла лікарню в Херсоні — з'явилося відео наслідків

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 15:00
Оновлено: 14:59
У Херсоні постраждали чотири людини через обстріл медзакладу
Наслідки обстрілу Херсона. Фото: кадр з відео

У Херсоні під час ранкового російського обстрілу, 29 жовтня, постраждали працівники лікарні, пацієнти та дитина. Російські війська атакували один із медичних закладів у Дніпровському районі міста. На відеокадрах видно, що будівля отримала значні пошкодження внаслідок обстрілу.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

Читайте також:

Росія вдарила по лікарні в Херсоні

Серед постраждалих — троє співробітників лікарні, які дістали вибухові травми та поранення різного ступеня тяжкості. Також травмовано 9-річну дівчинку. В дитини діагностовано мінно-вибухову травму та уламкове поранення гомілки.

Згодом стало відомо ще про одну постраждалу — 57-річну жінку, яка перебувала всередині лікарні під час удару. Вона дістала вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості, зараз жінці надають необхідну допомогу. 

Нагадаємо, нещодавно Росія завдала удару по житловому масиву в Херсоні — внаслідок обстрілів загинула жінка.

Також раніше Олександр Прокудін повідомляв про те, як зросла інтенсивність атак Росії по Херсону

Херсон обстріли війна в Україні війна лікарня
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
