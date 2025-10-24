Обстріл Херсона 24 жовтня — загинула жінка та поранено 16-річного підлітка

Пошкодження багатоквартирного будинку в Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

У Херсоні зранку в п'ятницю, 24 жовтня, пролунали вибухи — російські війська обстріляли Корабельний район міста. Під час атаки загинула місцева мешканка, ще шестеро людей дістали поранення, серед них — 16-річний хлопець.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Херсона 24 жовтня

За даними обласної влади, підліток унаслідок вибуху він отримав численні уламкові поранення обличчя та тулуба, а також мінно-вибухову травму і струс головного мозку. Медики оперативно доставили пораненого до лікарні, де він перебуває під наглядом лікарів і отримує всю необхідну допомогу.

Пошкодження будинку. Фото: Херсонська ОВА

Наслідки обстрілу Херсона 24 жовтня. Фото: Херсонська ОВА

Крім того, поранення різного ступеня тяжкості дістали ще п’ятеро жителів міста. Усі вони нині перебувають під опікою лікарів. Водночас стало відомо, що внаслідок цього ж обстрілу загинула жінка — поранення, які вона отримала, виявилися несумісними з життям.

Поранений чоловік у дворі будинку. Фото: Херсонська ОВА

Наслідки вибуху. Фото: Херсонська ОВА

Після ворожої атаки частково зруйновані приватні будинки та пошкоджені кілька багатоповерхівок. На місці працюють рятувальники та аварійні служби, які прибирають завали, надають допомогу мешканцям і фіксують масштаби руйнувань.

Нагадаємо, Херсон та Херсонська область щоденно перебуває під атаками російських військ. Нещодавно Росія атакувала в Херсоні Дніпровський район — загинули люди, є поранені.