В Херсоне в результате обстрела погибла женщина, ранен ребенок

В Херсоне в результате обстрела погибла женщина, ранен ребенок

Дата публикации 24 октября 2025 10:09
обновлено: 10:08
Обстрел Херсона 24 октября — погибла женщина и ранен 16-летний подросток
Повреждения многоквартирного дома в Херсоне. Фото: Херсонская ОГА

В Херсоне утром в пятницу, 24 октября, прогремели взрывы — российские войска обстреляли Корабельный район города. Во время атаки погибла местная жительница, еще шесть человек получили ранения, среди них - 16-летний парень.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Читайте также:

Обстрел Херсона 24 октября

По данным областных властей, подросток в результате взрыва он получил многочисленные осколочные ранения лица и туловища, а также минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга. Медики оперативно доставили раненого в больницу, где он находится под наблюдением врачей и получает всю необходимую помощь.

Обстріл
Повреждения дома. Фото: Херсонская ОГА
Херсон обстріл
Последствия обстрела Херсона 24 октября. Фото: Херсонская ОГА

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще пятеро жителей города. Все они сейчас находятся под опекой врачей. В то же время стало известно, что в результате этого же обстрела погибла женщина - ранения, которые она получила, оказались несовместимыми с жизнью.

Херсон Корабельний район
Раненый мужчина во дворе дома. Фото: Херсонская ОГА
Удар по Херсону
Последствия взрыва. Фото: Херсонская ОГА

После вражеской атаки частично разрушены частные дома и повреждены несколько многоэтажек. На месте работают спасатели и аварийные службы, которые убирают завалы, оказывают помощь жителям и фиксируют масштабы разрушений.

Напомним, Херсон и Херсонская область ежедневно находится под атаками российских войск. Недавно Россия атаковала в Херсоне Днепровский район — погибли люди, есть раненые.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
