Обстрел Херсона 24 октября - повреждена многоэтажка, пострадали два человека

РФ атаковала дом в Херсоне — произошел пожар, есть пострадавшие
Российские оккупанты этой ночью, 26 октября, попали дроном в многоэтажку в Херсоне. В результате обстрела произошел пожар и известно о пострадавших.
Об этом в Telegram сообщает Херсонская ОВА.
Последствия обстрела Херсона в ночь на 24 октября
"Ночью войска РФ ударными дронами атаковали Херсон. В Днепровском районе БпЛА типа "Шахед" попал в многоэтажку. Загорелся пожар. Пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина", — говорится в сообщении.
В ОВА добавили, что у обоих пострадавшие получили взрывные травмы и термические ожоги.
"Каретой "скорой" пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи", — резюмировали в ОВА.
Напомним, что вчера вечером, 23 октября, россияне атаковали пожарный автомобиль в Орехове Запорожской области. В результате атаки пострадал спасатель.
Также мы писали, что вчера враг ударил дроном по авто журналистов телеканала Freedom в Краматорске. Из-за атаки представители СМИ погибли.
