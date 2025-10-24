Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ атаковала дом в Херсоне — произошел пожар, есть пострадавшие

РФ атаковала дом в Херсоне — произошел пожар, есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 06:16
обновлено: 06:43
Обстрел Херсона 24 октября - повреждена многоэтажка, пострадали два человека
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Российские оккупанты этой ночью, 26 октября, попали дроном в многоэтажку в Херсоне. В результате обстрела произошел пожар и известно о пострадавших.

Об этом в Telegram сообщает Херсонская ОВА. 

Реклама
Читайте также:

Последствия обстрела Херсона в ночь на 24 октября

"Ночью войска РФ ударными дронами атаковали Херсон. В Днепровском районе БпЛА типа "Шахед" попал в многоэтажку. Загорелся пожар. Пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина", — говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что у обоих пострадавшие получили взрывные травмы и термические ожоги.

"Каретой "скорой" пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи", — резюмировали в ОВА.

Напомним, что вчера вечером, 23 октября, россияне атаковали пожарный автомобиль в Орехове Запорожской области. В результате атаки пострадал спасатель.

Также мы писали, что вчера враг ударил дроном по авто журналистов телеканала Freedom в Краматорске. Из-за атаки представители СМИ погибли.

Херсон пожар обстрелы дрон Шахид-136 Россия пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации