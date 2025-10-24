Обстрел Херсона 24 октября - повреждена многоэтажка, пострадали два человека

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Российские оккупанты этой ночью, 26 октября, попали дроном в многоэтажку в Херсоне. В результате обстрела произошел пожар и известно о пострадавших.

Об этом в Telegram сообщает Херсонская ОВА.

"Ночью войска РФ ударными дронами атаковали Херсон. В Днепровском районе БпЛА типа "Шахед" попал в многоэтажку. Загорелся пожар. Пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина", — говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что у обоих пострадавшие получили взрывные травмы и термические ожоги.

"Каретой "скорой" пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи", — резюмировали в ОВА.

