Россияне атаковали спасателей в Запорожской области

Дата публикации 24 октября 2025 02:40
обновлено: 02:25
Обстрел Орехова 23 октября - спасатель получил ранения
Последствия удара по пожарному авто. Фото: ГСЧС Украины

В четверг вечером, 23 октября, российские оккупанты атаковали автомобиль пожарных в Орехове Запорожской области. В результате обстрела пострадал один спасатель.

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.

Читайте также:

Последствия атаки РФ по авто спасателей в Запорожской области 23 октября

"Российские войска нанесли удар FPV-дроном по пожарно-спасательному автомобилю после ликвидации пожара в Орехове, что в Запорожье", — говорится в сообщении.

Окупанти вдарили по пожежному авто в Оріхові 23 жовтня
Последствия удара по пожарному авто. Фото: ГСЧС Украины

В ГСЧС отметили, что автомобиль в результате атаки РФ поврежден. Кроме того, из-за обстрела ранен спасатель.

"Один спасатель получил ранение плеча и минно-взрывную травму. Его транспортировали в больницу. Другие чрезвычайники не пострадали", — резюмировали чрезвычайники.

Напомним, недавно мы писали, что в ночь на 23 октября россияне нанесли удар по спасателям на Купянщине Харьковской области. В результате обстрела один человек погиб.

Также мы информировали, что в ночь на 23 октября россияне нанесли удар по железнодорожной станции в Сумах. Из-за обстрела пострадали два человека.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
