Обстрел Сумской общины 23 октября - двое мужчин получили ранения

РФ атаковала железнодорожную станцию в Сумах — есть раненые
Российские оккупанты в ночь на 23 октября нанесли удар по железнодорожной станции в Сумах. В результате обстрела два человека пострадали.
Об этом в Telegram сообщает начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.
Последствия обстрела Сум в ночь на 23 октября
"Около 3:00 враг нанес удар БпЛА по территории железнодорожной станции в Сумах", — говорится в сообщении.
Кривошеенко добавил, что в результате попадания есть двое пострадавших - это работники железной дороги.
"35-летний мужчина госпитализирован в больницу. 28-летнему мужчине была оказана помощь на месте. Последствия атаки уточняются", — резюмировал он.
Напомним, этой ночью россияне пытались атаковать Киев. В столице на фоне атаки дронов раздавались взрывы и работали силы ПВО.
Позже стало известно, что в результате вражеского обстрела повреждено жилье, авто и детский сад. Кроме того, пострадали 4 человека.
