РФ атаковала железнодорожную станцию в Сумах — есть раненые

Дата публикации 23 октября 2025 05:43
обновлено: 06:26
Обстрел Сумской общины 23 октября - двое мужчин получили ранения
Поврежденная железная дорога в результате российского обстрела. Фото иллюстративное: Укрзализныця

Российские оккупанты в ночь на 23 октября нанесли удар по железнодорожной станции в Сумах. В результате обстрела два человека пострадали.

Об этом в Telegram сообщает начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

Читайте также:

Последствия обстрела Сум в ночь на 23 октября

"Около 3:00 враг нанес удар БпЛА по территории железнодорожной станции в Сумах", — говорится в сообщении.

Кривошеенко добавил, что в результате попадания есть двое пострадавших - это работники железной дороги.

"35-летний мужчина госпитализирован в больницу. 28-летнему мужчине была оказана помощь на месте. Последствия атаки уточняются", — резюмировал он.

Напомним, этой ночью россияне пытались атаковать Киев. В столице на фоне атаки дронов раздавались взрывы и работали силы ПВО.

Позже стало известно, что в результате вражеского обстрела повреждено жилье, авто и детский сад. Кроме того, пострадали 4 человека.

Сумская область обстрелы дрон Шахид-136 железнодорожники железная дорога пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
