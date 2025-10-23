Обстріл Сумської громади 23 жовтня - двоє чоловіків зазнали поранень

Пошкоджена залізниця внаслідок російського обстрілу. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

Російські окупанти в ніч проти 23 жовтня завдали удар по залізничній станції у Сумах. Внаслідок обстрілу двоє людей постраждали.

Про це у Telegram повідомляє начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Наслідки обстрілу Сум в ніч проти 23 жовтня

"Близько 3:00 ворог завдав удару БпЛА по території залізничної станції в Сумах", — йдеться у повідомленні.

Кривошеєнко додав, що внаслідок влучання є двоє постраждалих – це працівники залізниці.

"35-річного чоловіка госпіталізовано до лікарні. 28-річному чоловіку була надана допомога на місці. Наслідки атаки уточнюються", — резюмував він.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни намагалися атакувати Київ. В столиці на тлі атаки дронів лунали вибухи та працювали сили ППО.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житло, авто та дитячий садок. Окрім того, постраждали 4 людини.