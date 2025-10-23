Відео
Головна Новини дня РФ атакувала залізничну станцію в Сумах — є поранені

РФ атакувала залізничну станцію в Сумах — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 05:43
Оновлено: 06:26
Обстріл Сумської громади 23 жовтня - двоє чоловіків зазнали поранень
Пошкоджена залізниця внаслідок російського обстрілу. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

Російські окупанти в ніч проти 23 жовтня завдали удар по залізничній станції у Сумах. Внаслідок обстрілу двоє людей постраждали.

Про це у Telegram повідомляє начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Сум в ніч проти 23 жовтня

"Близько 3:00 ворог завдав удару БпЛА по території залізничної станції в Сумах", — йдеться у повідомленні.

Кривошеєнко додав, що внаслідок влучання є двоє постраждалих – це працівники залізниці.

"35-річного чоловіка госпіталізовано до лікарні. 28-річному чоловіку була надана допомога на місці. Наслідки атаки уточнюються", — резюмував він.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни намагалися атакувати Київ. В столиці на тлі атаки дронів лунали вибухи та працювали сили ППО.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житло, авто та дитячий садок. Окрім того, постраждали 4 людини.

Сумська область обстріли дрон Шахід-136 залізничники залізниця постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
