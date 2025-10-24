Обстріл Оріхова 23 жовтня - рятувальник зазнав поранення

Наслідки удару по пожежному авто. Фото: ДСНС України

У четвер ввечері, 23 жовтня, російські окупанти атакували автомобіль пожежників в Оріхові Запорізької області. Внаслідок обстрілу постраждав один рятувальник.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС України.

Наслідки атаки РФ по авто рятувальників у Запорізькій області 23 жовтня

"Російські війська нанесли удар FPV-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю після ліквідації пожежі в Оріхові, що на Запоріжжі", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що автомобіль внаслідок атаки РФ пошкоджений. Окрім того, через обстріл поранений рятувальник.

"Один рятувальник отримав поранення плеча та мінно-вибухову травму. Його транспортували до лікарні. Інші надзвичайники не постраждали", — резюмували надзвичайники.

