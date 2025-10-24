Відео
Україна
Росіяни атакували рятувальників у Запорізькій області

Дата публікації: 24 жовтня 2025 02:40
Оновлено: 02:25
Обстріл Оріхова 23 жовтня - рятувальник зазнав поранення
Наслідки удару по пожежному авто. Фото: ДСНС України

У четвер ввечері, 23 жовтня, російські окупанти атакували автомобіль пожежників в Оріхові Запорізької області. Внаслідок обстрілу постраждав один рятувальник.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС України.

Наслідки атаки РФ по авто рятувальників у Запорізькій області 23 жовтня

"Російські війська нанесли удар FPV-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю після ліквідації пожежі в Оріхові, що на Запоріжжі", — йдеться у повідомленні.

Окупанти вдарили по пожежному авто в Оріхові 23 жовтня
Наслідки удару по пожежному авто. Фото: ДСНС України

У ДСНС зазначили, що автомобіль внаслідок атаки РФ пошкоджений. Окрім того, через обстріл поранений рятувальник.

"Один рятувальник отримав поранення плеча та мінно-вибухову травму. Його транспортували до лікарні. Інші надзвичайники не постраждали", — резюмували надзвичайники.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у ніч проти 23 жовтня росіяни завдали удар по рятувальниках на Куп'янщині Харківської області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула.

Також ми інформували, що у ніч проти 23 жовтня росіяни завдали удар по залізничній станції у Сумах. Через обстріл постраждали двоє людей.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
