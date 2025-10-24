Обстріл Херсону 24 жовтня - пошкоджено багатоповерхівку, постраждали двоє людей

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Російські окупанти цієї ночі, 26 жовтня, влучили дроном у багатоповерхівку в Херсоні. Внаслідок обстрілу сталася пожежа та відомо про постраждалих.

Про це у Telegram повідомляє Херсонська ОВА.

"Вночі війська РФ ударними дронами атакували Херсон. У Дніпровському районі БпЛА типу "Шахед" поцілив у багатоповерхівку. Зайнялась пожежа. Постраждали 80-річна жінка та 52-річний чоловік", — йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що в обох постраждалі зазнали вибухових травм та термічних опіків.

"Каретою "швидкої" потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги", — резюмували в ОВА.

Нагадаємо, що вчора ввечері, 23 жовтня, росіяни атакували пожежний автомобіль в Оріхові Запорізької області. Внаслідок атаки постраждав рятувальник.

Також ми писали, що вчора ворог вдарив дроном по авто журналістів телеканалу Freedom у Краматорську. Через атаку представники ЗМІ загинули.