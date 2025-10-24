Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ атакувала будинок у Херсоні — сталася пожежа, є постраждалі

РФ атакувала будинок у Херсоні — сталася пожежа, є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 06:16
Оновлено: 06:43
Обстріл Херсону 24 жовтня - пошкоджено багатоповерхівку, постраждали двоє людей
Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Російські окупанти цієї ночі, 26 жовтня, влучили дроном у багатоповерхівку в Херсоні. Внаслідок обстрілу сталася пожежа та відомо про постраждалих.

Про це у Telegram повідомляє Херсонська ОВА.

Реклама
Читайте також:

Наслідки обстрілу Херсону в ніч проти 24 жовтня

"Вночі війська РФ ударними дронами атакували Херсон. У Дніпровському районі БпЛА типу "Шахед" поцілив у багатоповерхівку. Зайнялась пожежа. Постраждали 80-річна жінка та 52-річний чоловік", — йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що в обох постраждалі зазнали вибухових травм та термічних опіків.

"Каретою "швидкої" потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги", — резюмували в ОВА.

Нагадаємо, що вчора ввечері, 23 жовтня, росіяни атакували пожежний автомобіль в Оріхові Запорізької області. Внаслідок атаки постраждав рятувальник.

Також ми писали, що вчора ворог вдарив дроном по авто журналістів телеканалу Freedom у Краматорську. Через атаку представники ЗМІ загинули.

Херсон пожежа обстріли дрон Шахід-136 Росія постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації