В Херсоне пострадали четыре человека из-за обстрела медучреждения

РФ обстреляла больницу в Херсоне — появилось видео последствий
В Херсоне во время утреннего российского обстрела, 29 октября, пострадали работники больницы, пациенты и ребенок. Российские войска атаковали одно из медицинских учреждений в Днепровском районе города. На видеокадрах видно, что здание получило значительные повреждения в результате обстрела.
Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Россия ударила по больнице в Херсоне
Среди пострадавших — трое сотрудников больницы, которые получили взрывные травмы и ранения различной степени тяжести. Также травмирована 9-летняя девочка. У ребенка диагностирована минно-взрывная травма и осколочное ранение голени.
Впоследствии стало известно еще об одной пострадавшей — 57-летней женщине, которая находилась внутри больницы во время удара. Она получила взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести, сейчас женщине оказывают необходимую помощь.
Напомним, недавно Россия нанесла удар по жилому массиву в Херсоне — в результате обстрелов погибла женщина.
Также ранее Александр Прокудин сообщал о том, как возросла интенсивность атак России по Херсону.
