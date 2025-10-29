Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ обстреляла больницу в Херсоне — появилось видео последствий

РФ обстреляла больницу в Херсоне — появилось видео последствий

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 15:00
обновлено: 15:28
В Херсоне пострадали четыре человека из-за обстрела медучреждения
Последствия обстрела Херсона. Фото: кадр из видео

В Херсоне во время утреннего российского обстрела, 29 октября, пострадали работники больницы, пациенты и ребенок. Российские войска атаковали одно из медицинских учреждений в Днепровском районе города. На видеокадрах видно, что здание получило значительные повреждения в результате обстрела.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Реклама
Читайте также:

Россия ударила по больнице в Херсоне

Среди пострадавших — трое сотрудников больницы, которые получили взрывные травмы и ранения различной степени тяжести. Также травмирована 9-летняя девочка. У ребенка диагностирована минно-взрывная травма и осколочное ранение голени.

Впоследствии стало известно еще об одной пострадавшей — 57-летней женщине, которая находилась внутри больницы во время удара. Она получила взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести, сейчас женщине оказывают необходимую помощь.

Напомним, недавно Россия нанесла удар по жилому массиву в Херсоне — в результате обстрелов погибла женщина.

Также ранее Александр Прокудин сообщал о том, как возросла интенсивность атак России по Херсону.

Херсон обстрелы война в Украине больница
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации