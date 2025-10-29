В Херсоне пострадали четыре человека из-за обстрела медучреждения

Последствия обстрела Херсона. Фото: кадр из видео

В Херсоне во время утреннего российского обстрела, 29 октября, пострадали работники больницы, пациенты и ребенок. Российские войска атаковали одно из медицинских учреждений в Днепровском районе города. На видеокадрах видно, что здание получило значительные повреждения в результате обстрела.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Россия ударила по больнице в Херсоне

Среди пострадавших — трое сотрудников больницы, которые получили взрывные травмы и ранения различной степени тяжести. Также травмирована 9-летняя девочка. У ребенка диагностирована минно-взрывная травма и осколочное ранение голени.

Впоследствии стало известно еще об одной пострадавшей — 57-летней женщине, которая находилась внутри больницы во время удара. Она получила взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести, сейчас женщине оказывают необходимую помощь.

Напомним, недавно Россия нанесла удар по жилому массиву в Херсоне — в результате обстрелов погибла женщина.

Также ранее Александр Прокудин сообщал о том, как возросла интенсивность атак России по Херсону.