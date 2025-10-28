Видео
Україна
Тысячи атак — в Херсонской ОВА назвали масштабы обстрелов РФ

Тысячи атак — в Херсонской ОВА назвали масштабы обстрелов РФ

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 16:34
обновлено: 17:33
В Херсонской ОГА назвали масштабы обстрелов РФ
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: t.me/olexandrprokudin

Председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал о масштабах российских атак на Херсонщине. Эти удары направлены не только на военные объекты.

Об этом он рассказал в комментарии Новини.LIVE во время форума "Украинский Юг: Устойчивость. Восстановление. Будущее", который организовала Ассоциация прифронтовых городов и общин, во вторник, 28 октября.

Читайте также:

Херсонщина под прицелом

По словам главы ОВА, еженедельно россияне осуществляют около 2,5 тысяч ударов с помощью FPV-дронов и "Мавиков".

"Россияне охотятся на гражданских — на людей, которые просто едут на велосипеде или пасут скот", — отметил Прокудин.

Он привел трагический пример: на днях погибла пожилая женщина, которая пасла коз возле своего дома.

"Они (россияне — ред.) специально сбрасывают взрывчатку, чтобы убивать наших людей", — подчеркнул глава ОВА, призывая международное сообщество обратить внимание на террор гражданского населения на временно оккупированных территориях.

Напомним, что в Херсоне 24 октября прогремели взрывы — российские войска обстреляли Корабельный район города. Во время атаки погибла местная жительница, еще шесть человек получили ранения, среди них — 16-летний парень.

Также мы писали, что Херсон и Херсонская область ежедневно находится под атаками российских войск.

Херсон обстрелы Херсонская область война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
