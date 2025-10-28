Відео
Головна Новини дня Тисячі атак — у Херсонській ОВА назвали масштаби обстрілів РФ

Тисячі атак — у Херсонській ОВА назвали масштаби обстрілів РФ

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 16:34
Оновлено: 17:33
У Херсонській ОВА назвали масштаби обстрілів РФ
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: t.me/olexandrprokudin

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів про масштаби російських атак на Херсонщині. Ці удари спрямовані не лише на військові об’єкти.

Про це він розповів у коментарі Новини.LIVE під час форуму "Український Південь: Стійкість. Відновлення. Майбутнє", який організувала Асоціація прифронтових міст та громад, у вівторок, 28 жовтня.

Херсонщина під прицілом

За словами голови ОВА, щотижня росіяни здійснюють близько 2,5 тисяч ударів за допомогою FPV-дронів та "Мавіків".

"Росіяни полюють на цивільних — на людей, які просто їдуть велосипедом чи випасають худобу", — зазначив Прокудін.

Він навів трагічний приклад: днями загинула літня жінка, яка випасала кіз біля свого дому.

"Вони (росіяни — ред.) спеціально скидають вибухівку, щоб убивати наших людей", — підкреслив голова ОВА, закликаючи міжнародну спільноту звернути увагу на терор цивільного населення на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, що 24 жовтня російські війська обстріляли Корабельний район міста. Під час атаки загинула місцева мешканка, ще шестеро людей дістали поранення, серед них — 16-річний хлопець.

Також ми писали, що Херсон та Херсонська область щоденно перебуває під атаками російських військ. 

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
