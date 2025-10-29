Население Херсона — Прокудин назвал, сколько людей остаются в городе

Александр Прокудин. Фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, сколько людей остаются в Херсоне. По его словам, речь идет об около 60 тысяч человек.

Об этом Александр Прокудин сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в кулуарах форума "Украинский Юг: Устойчивость. Восстановление. Будущее", организованного Ассоциацией прифронтовых городов и громад.

Реклама

Читайте также:

Люди в Херсоне

"Сейчас в Херсоне находится 60 тысяч населения — это приблизительная цифра, это 20% от того, что было до войны", — отметил Прокудин.

По его словам, на правобережье Херсонщины проживают около 145 тысяч человек. Он отметил, что это треть от того населения, которое было до полномасштабного вторжения.

"Сейчас это стабильное уже, наверное, количество, и оно держится примерно два с половиной года. И меняется только от сезонности", — говорит Прокудин.

Кроме того, на зиму выезжают около 10-15 тысяч человек. По словам главы ОВА, это не критическое количество, которое покидает регион.

Напомним, Прокудин сообщил, что сейчас в Херсоне все функционирует под землей. В частности, по его словам, уже есть 11 подземных больниц.

Кроме того, 29 октября российские оккупанты нанесли удар по детской больнице в Херсоне. Президент Владимир Зеленский отреагировал.