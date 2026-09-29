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Главная Новости дня Прокудин: в Херсоне даже выйти на улицу стало опасно

Прокудин: в Херсоне даже выйти на улицу стало опасно

Ua ru
29 сентября 2026 14:41
Эксклюзив
Прокудин рассказал о нападениях с использованием дронов и работе служб в Херсоне
Александр Прокудин. Фото: Прокудин/Facebook

Из-за постоянных атак российских беспилотников жители Херсона вынуждены максимально сократить пребывание на открытом воздухе, а часть повседневной жизни города перенесли в защищенные помещения. Начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал о ситуации в городе и опасности для гражданского населения.

Об этом Прокудин говорил с журналисткой Новини.LIVE Галиной Остаповец в кулуарах Карпатского саммита C8.

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Херсон живёт под землёй и сетками

По словам Прокудина, в городе под землей работают основные службы, в частности больницы, а дети учатся в защищенных помещениях. Часть услуг также предоставляется под землей.

Для передвижения между важными объектами используют сеточные туннели. Ими защищают логистические маршруты, соединяющие больницы, рынки и магазины.

Российские дроны атакуют гражданских

Прокудин заявил, что в течение дня в Херсон может залетать около тысячи дронов. По его словам, российские военные целенаправленно атакуют гражданский транспорт. В частности, маршрутки, такси и обычные автомобили, на которых передвигаются горожане.

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"Они устраивают сафари на людей", — сказал глава Херсонской областной государственной администрации.

Прокудин также отметил, что в результате атак беспилотников в Херсоне погибло много людей, есть и раненые.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Херсоне остаются около 60 тысяч человек. По словам Александра Прокудина, это число в течение последних лет существенно не меняется.

Также Новини.LIVE писали, что Херсон может столкнуться с проблемами с отоплением зимой из-за повреждений генерирующих мощностей и постоянных российских атак. Городские теплосети подготовлены к работе, однако проведение ремонтов затрудняет ситуация с безопасностью.

Херсон дроны Александр Прокудин русские солдаты гражданские
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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