Работник коммунальной службы косит траву в Херсоне на фоне разрушенного здания Херсонской ОГА. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Украинские военнослужащие сообщили об активном перемещении российских войск на левом берегу Херсонской области. По их оценкам, оккупанты могут использовать временное прекращение огня в районе Олешек для подготовки наступления на Херсон после завершения перемирия, которое должно продлиться до 1 ноября.

Об этом сообщает Bild, передает Новини.LIVE.

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Что заметили украинские военные

По данным Bild, один из украинских военнослужащих сообщил о непрерывном движении российских грузовиков "КамАЗ" с боевыми группами. Также, по его словам, оккупанты устанавливают антидроновые сетки на территории промышленной зоны Каховки.

"Это какое-то проклятое безумие!" — написал военный.

Еще один украинский военнослужащий обратил внимание на подготовку российских позиций в лесу недалеко от Раденска.

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"Лес вырубают, а древесину вывозят. Укрытия укрепляют. Они готовят что-то плохое", — сообщил он.

По оценкам собеседников издания, российские войска могут обустраивать позиции вдоль Днепра на участке протяженностью около 100 километров. О значительном количестве российских военных грузовиков также сообщали жители Голой Пристани, расположенной примерно в 14 километрах к юго-западу от Херсона.

Кроме того, по сообщениям украинских военных, оккупанты перемещают подразделения беспилотников ближе к Днепру. Один из собеседников не исключил попытки российских войск переправиться через реку после окончания перемирия.

Как готовят эвакуацию из Олешек

Временное прекращение огня в районе Олешек было введено для проведения гуманитарной миссии и эвакуации гражданских лиц. В рамках подготовки к выезду людей российские оккупанты разминировали дорогу, ведущую из Олешек в Раденск. Ранее этот маршрут был почти полностью заминирован. Видео с работами обнародовала российская сторона.

Эвакуацию планируют начать в субботу, 31 октября. Чтобы выехать, людям необходимо внести свои данные в соответствующий список. Однако из-за отсутствия доступа к интернету о такой возможности знают не все жители.

Издание также отмечает, что эвакуация предусмотрена для людей, а домашних животных с собой брать не разрешают.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в четверг, 29 октября, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о готовности гуманитарной миссии к выезду во временно оккупированные Олешки. По его словам, маршруты уже разминированы, а гуманитарный конвой подготовлен к отправке. Миссия должна доставить гражданским лицам необходимую помощь и создать условия для безопасного выезда людей, желающих покинуть город.

Также Новини.LIVE писали о том, что из-за постоянных атак российских беспилотников жители Херсона вынуждены сокращать время пребывания на открытом воздухе. Часть повседневных дел они стараются выполнять в защищённых помещениях. Об опасности для гражданского населения и ситуации в городе рассказывал начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.