Народний депутат Віталій Войцехівський. Фото: facebook.com/v.voitsekhivskyi/

Народний депутат України Віталій Войцехівський заявив, що більшість жителів окупованих Олешок, за інформацією його співрозмовників, хочуть жити в Україні. Водночас держава досі не може забезпечити всіх внутрішньо переміщених осіб (ВПО) навіть тимчасовим житлом. Депутат наголосив, що людям потрібні не лише прихисток, а й розуміння того, на яку допомогу вони можуть розраховувати надалі.

Про це Войцехівський заявив в ефірі Вечір.LIVE.

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Росія пропонувала жителям Олешок по 4 млн рублів

За словами Віталія Войцехівського, російський уряд пропонував жителям окупованих Олешок гроші.

"Російський уряд давав по 4 мільйони рублів, і багато хто брав російський паспорт, ну, не багато хто, були такі люди, які купляли житло в Краснодарському краї, хтось біля Сімферополя", — розповів нардеп.

Водночас, за його словами, частина українців згодом повернулася на підконтрольну Україні територію. Більшість людей, які досі залишаються в окупованому місті, також хочуть жити в Україні.

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"Але тут стоїть питання. Росіяни дають 4 мільйони рублів, а ми сьогодні не можемо навіть всім дати тимчасовий прихисток", — зазначив Войцехівський.

Історія родини з Олешок

Войцехівський розповів про родину, з якою досі спілкується. Люди втратили власний будинок після підриву Каховської ГЕС. Після смерті батьків депутат передав їм у подарунок будинок, у якому сам виріс.

За словами Войцехівського, родина відмовилася від російського паспорта та грошей. Після звільнення Херсона люди виїхали з окупації. Тепер вони живуть на Черкащині.

"І як тільки звільнили Херсон, вони в літніх тапочках, машина, яка збереглася, з кішкою, з собакою проїхали у Херсон, і сьогодні вони вже живуть на Черкащині. Це справжні наші українці", — сказав народний депутат.

Войцехівський розкритикував роботу Мінсоцполітики

Депутат заявив, що підписав лист щодо звільнення міністра соціальної політики. Він вважає, що державна політика щодо переселенців потребує термінових змін.

"Політика уряду, а це означає політика держави, в цьому плані провалена. І нам потрібно дуже швидко виправляти цю ситуацію", — заявив Войцехівський.

Він також висловив невдоволення роботою попереднього відомства. За словами депутата, до 22 жовтня 2026 року питаннями підтримки ВПО займалося Мінсоцполітики. Після цього відповідні повноваження перейшли до нового Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Войцехівський припустив, що перед передачею повноважень попереднє міністерство могло приділяти проблемі менше уваги.

Що пропонують змінити у підтримці ВПО

Войцехівський закликав передбачити необхідну підтримку переселенців у державному бюджеті на 2027 рік.

"Ми маємо зафіксувати їхні базові потреби, маємо включити це в реєстр, який буде створений згідно нового закону", — заявив депутат.

На його думку, люди повинні розуміти, на яку допомогу можуть розраховувати та де зможуть жити надалі.

"Якщо ми сьогодні навіть перспективу цим людям не дамо, вибачте, хтось може обрати і Росію", — наголосив Войцехівський.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що від початку 2026 року майже 9800 українців виїхали з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію. Представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ольга Алтуніна зазначала, що темпи виїзду вже майже досягли показника за весь 2025 рік.

Також Новини.LIVE писали, що в проєкті державного бюджету на 2027 рік на житлові програми для ветеранів планують спрямувати майже 7 млрд грн. Окремо опрацьовують питання забезпечення житлом ветеранів зі статусом ВПО та сімей загиблих військових. Крім того, вдалося врегулювати питання виплат для 76 ветеранів-переселенців, які раніше не потрапили до відповідних списків.