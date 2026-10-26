Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім. Фото: facebook.com/VitaliiKimOffical

У 2027 році на житлові програми для ветеранів передбачили майже 7 млрд грн. Окремо опрацьовують питання забезпечення житлом ветеранів зі статусом ВПО та сімей загиблих військових. Також вдалося врегулювати питання виплат для 76 ветеранів-переселенців, які раніше не потрапили до відповідних списків.

Про це повідомив міністр у справах ветеранів Віталій Кім, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Скільки грошей передбачили на житло для ветеранів

За словами Віталія Кіма, у 2026 році на виплати для придбання житла ветеранам передбачили 5,69 млрд грн. На 2027 рік заклали 6,9 млрд грн — на 1,2 млрд грн більше.

Окрім основних напрямків, передбачені окремі програми кредитування та житлові ваучери на 2 млн грн у межах програм Мінрегіону. Міністр зазначив, що планує додатково опрацювати питання фінансування цих програм на 2026–2027 роки разом із представником профільного комітету.

Окремо міністерство врегулювало питання 76 ветеранів зі статусом ВПО, які раніше не потрапили до списків на виплати через неузгодженості. Цю проблему, за словами міністра, вдалося вирішити.

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Які житлові питання ветеранів ще потребують вирішення

Окрему увагу приділяють сім’ям загиблих військових, зокрема тим, чиї рідні загинули до 2022 року. Як пояснив Кім, у цьому випадку проблема полягає не у фінансуванні, а у відсутності необхідної процедури:

"Окрема категорія — це сім’ї загиблих до 2022 року. Там теж є питання, які треба розвʼязати з сімʼями загиблих. І там питання стоїть не в грошах, а в процедурі, її не існує. Це питання, яке зараз ми маємо розвʼязати".

Також підготовлено проєкт урядового рішення щодо відновлення житлової компенсації для окремих категорій учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб.

Передбачено фінансування компенсації для придбання житла орієнтовно для 2 150 осіб. Крім того, ухвалено рішення про додаткове спрямування 1 млрд грн, що дозволить забезпечити житлом ще майже 380 ветеранів.

Паралельно опрацьовують питання компенсації за оренду житла.

Новини.LIVE інформували, що в Україні бракує військових психологів, які можуть надавати ветеранам якісну реабілітаційну допомогу, зокрема при ПТСР. За словами міністра у справах ветеранів Віталія Кіма, таких фахівців готують не більше 20 на рік. Водночас влада прагне забезпечити доступ до реабілітаційних послуг не лише у великих містах, а й у невеликих та прифронтових громадах.

Новини.LIVE писали, що в Україні планують спростити доступ ветеранів та їхніх родин до державних послуг. Для цього узгоджуватимуть роботу різних відомств, налагоджуватимуть обмін даними між реєстрами та скорочуватимуть кількість необхідних документів. Держава має координувати надання допомоги, щоб ветерани не витрачали час на пошук відповідальних установ, повідомив міністр у справах ветеранів Віталій Кім.