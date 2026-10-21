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Головна Новини дня Кім розповів, як планують спростити доступ ветеранів до держпослуг

Кім розповів, як планують спростити доступ ветеранів до держпослуг

Ua ru
21 жовтня 2026 14:28
Кім розповів, як планують спростити доступ ветеранів до держпослуг Міністерство ветеранів України
Очільник Мінветеранів Віталій Кім. Фото: Міністерство ветеранів України

В Україні планують налагодити взаємодію між державними установами, які відповідають за допомогу ветеранам і їхнім родинам, щоб спростити доступ до необхідних послуг. Зокрема, йдеться про узгодження роботи різних відомств, обмін інформацією між державними реєстрами та скорочення кількості документів, які ветеранам доводиться збирати самостійно.

Про це повідомив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім після міжвідомчої наради 20 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Ветеранам спростять оформлення допомоги

За словами Кіма, зараз підтримка ветеранів охоплює багато напрямів, зокрема медичну допомогу, реабілітацію, соціальний захист, освіту, працевлаштування та житлові питання. Оскільки ці послуги належать до повноважень різних державних органів, важливо забезпечити їхню спільну роботу, щоб люди не мусили самостійно шукати потрібну установу.

Він наголосив, що саме держава має відповідати за координацію між відомствами, а не перекладати це завдання на ветеранів.

"Ветеран має отримувати допомогу, а не шукати відповідальне міністерство", — зазначив Кім.

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Для покращення взаємодії в кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади вже визначили посадовців, відповідальних за реалізацію ветеранської політики. Вони мають налагоджувати безпосередню співпрацю між установами та стежити за виконанням спільних завдань.

Окрему увагу приділять обміну даними між державними реєстрами та узгодженню адміністративних процедур. Очікується, що це допоможе зменшити бюрократичне навантаження на ветеранів, скоротити потребу в повторному поданні документів і зробити отримання державних послуг простішим.

Зазначається, що Мінветеранів надалі координуватиме роботу органів влади в цьому напрямі. Мета — створити систему, у якій ветерани, ветеранки та їхні родини зможуть отримувати необхідну підтримку без зайвих організаційних труднощів.

Як писали Новини.LIVE, реабілітація після військової служби має передбачати підтримку не лише ветеранів і ветеранок, а й їхніх родин, адже після повернення до цивільного життя близько 60% із них стикаються із сімейними проблемами. Міністр у справах ветеранів Віталій Кім повідомив, що допомогу родинам планують включити до загального маршруту відновлення захисників і захисниць. За його словами, такий підхід має допомогти зберігати сім’ї та полегшити адаптацію ветеранів до цивільного життя.

Також повідомлялося, що Міністерство у справах ветеранів розробило концепцію Державної служби супроводу ветеранів і ветеранок, яка має допомагати їм отримувати необхідні послуги без самостійного звернення до численних установ. Як пояснив Віталій Кім, фахівці супроводу координуватимуть процес — від першого звернення до розв’язання конкретного питання, а не лише надаватимуть консультації. Для цього планують запровадити принцип "єдиного вікна", єдиний державний контактний номер і розширити цифрові можливості отримання послуг через "Дію" та портал "Ветеран Pro".

ветерани Віталій Кім послуги Мінветеранів медична допомога
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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