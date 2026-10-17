Реабілітація ветеранів в Україні включатиме підтримку родин

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім. Фото: Alamy

Близько 60% ветеранів і ветеранок після повернення до цивільного життя стикаються з проблемами в родині. Саме тому реабілітація має охоплювати не лише Захисника чи Захисницю, а й їхні сім’ї.

Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів України, передає Новини.LIVE.

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Як працюватиме Державна служба із супроводу ветеранів

"Треба працювати і з ветераном, і з його родиною, щоб зберігати сім’ї, мати міцні родини, а отже — сильне суспільство", — наголосив Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Сімейну підтримку буде включено до маршруту реабілітації та відновлення ветеранів й ветеранок.

Віталій Кім також розповів деталі, як працюватиме Державна служба із супроводу ветеранів.

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Головний принцип роботи — не обмежуватися консультаціями, а забезпечувати практичну допомогу та супровід у вирішенні конкретних життєвих питань ветерана чи ветеранки.

"Ми створюємо проактивну, людиноцентричну систему, яка функціонуватиме навколо ветерана, для ветерана і разом із ветераном. Вона забезпечуватиме реальне вирішення всіх нагальних питань. Тобто це будуть не просто консультації, а конкретні послуги та справи, доведені до результату", — зазначив Міністр.

Реформу супроводу ветеранів реалізовуватимуть у два етапи

За словами Віталія Кіма, реформу реалізовуватимуть у два етапи.

На першому — узгодження роботи різних відомств, впорядкування документообігу та його цифровізація. Це має спростити процедури, скоротити час на оформлення документів і мінімізувати бюрократичні перепони.

Другий етап передбачає вдосконалення та розширення мережі фахівців із супроводу. Вони мають працювати як єдина система, за потреби передавати справи колегам і координувати дії, щоб ветерани й ветеранки могли отримувати необхідну допомогу без зайвих перешкод.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні планують спростити доступ ветеранів до державних послуг. Зокрема, до кінця жовтня в застосунку "Дія" мають запустити отримання витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Також планують підтримати ветеранів-підприємців і доопрацювати програму "Ветеранський спорт" на 2027 рік.

Крім того, Новини.LIVE писали, що в Україні розробляють нову систему супроводу ветеранів. Вона передбачає допомогу фахівців на всіх етапах отримання послуг. Замість самостійного пошуку потрібних установ ветерани зможуть звернутися до спеціаліста, який координуватиме розв’язання їхніх питань.