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Головна Новини дня Реабілітація має охоплювати не лише ветерана, а і його родину, — Віталій Кім

Реабілітація має охоплювати не лише ветерана, а і його родину, — Віталій Кім

Ua ru
17 жовтня 2026 12:40
Реабілітація ветеранів в Україні включатиме підтримку родин
Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім. Фото: Alamy

Близько 60% ветеранів і ветеранок після повернення до цивільного життя стикаються з проблемами в родині. Саме тому реабілітація має охоплювати не лише Захисника чи Захисницю, а й їхні сім’ї.

Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів України, передає Новини.LIVE.

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Як працюватиме Державна служба із супроводу ветеранів

"Треба працювати і з ветераном, і з його родиною, щоб зберігати сім’ї, мати міцні родини, а отже — сильне суспільство", — наголосив Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Сімейну підтримку буде включено до маршруту реабілітації та відновлення ветеранів й ветеранок. 

Віталій Кім також розповів деталі, як працюватиме Державна служба із супроводу ветеранів.

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Головний принцип роботи — не обмежуватися консультаціями, а забезпечувати практичну допомогу та супровід у вирішенні конкретних життєвих питань ветерана чи ветеранки.

"Ми створюємо проактивну, людиноцентричну систему, яка функціонуватиме навколо ветерана, для ветерана і разом із ветераном. Вона забезпечуватиме реальне вирішення всіх нагальних питань. Тобто це будуть не просто консультації, а конкретні послуги та справи, доведені до результату", — зазначив Міністр.

Реформу супроводу ветеранів реалізовуватимуть у два етапи

За словами Віталія Кіма, реформу реалізовуватимуть у два етапи.

На першому — узгодження роботи різних відомств, впорядкування документообігу та його цифровізація. Це має спростити процедури, скоротити час на оформлення документів і мінімізувати бюрократичні перепони.

Другий етап передбачає вдосконалення та розширення мережі фахівців із супроводу. Вони мають працювати як єдина система, за потреби передавати справи колегам і координувати дії, щоб ветерани й ветеранки могли отримувати необхідну допомогу без зайвих перешкод.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні планують спростити доступ ветеранів до державних послуг. Зокрема, до кінця жовтня в застосунку "Дія" мають запустити отримання витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Також планують підтримати ветеранів-підприємців і доопрацювати програму "Ветеранський спорт" на 2027 рік.

Крім того, Новини.LIVE писали, що в Україні розробляють нову систему супроводу ветеранів. Вона передбачає допомогу фахівців на всіх етапах отримання послуг. Замість самостійного пошуку потрібних установ ветерани зможуть звернутися до спеціаліста, який координуватиме розв’язання їхніх питань.

родина ветерани Віталій Кім реабілітація Мінветеранів
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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