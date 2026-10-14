Державна служба підтримки ветеранів: Кім пояснив її роботу

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім. Фото: facebook.com/mva.gov.ua

В Україні готують нову модель підтримки ветеранів, яка передбачає супровід фахівців на всіх етапах отримання необхідної допомоги. Замість самостійного пошуку установ і послуг ветерани зможуть звернутися до спеціаліста, який координуватиме розв’язання їхніх проблем.

Про концепцію Державної служби підтримки ветеранів розповів міністр у справах ветеранів України Віталій Кім в ефірі "Suspilne", передає Новини.LIVE.

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Як працюватиме Державна служба підтримки ветеранів

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім в ефірі "Suspilne" пояснив, що оновлена система передбачає, що ветеранам не доведеться самостійно шукати потрібні установи та з’ясовувати порядок отримання послуг. Їх супроводжуватимуть сертифіковані фахівці, які координуватимуть взаємодію з відповідними організаціями на всіх етапах.

"Основним критерієм оцінки буде кількість наданих консультацій або фактів, а не кількість повністю закритих випадків та послуг, які фактично отримані ветеранами або ветеранками", — підкреслив міністр.

Державну службу підтримки ветеранів сформують шляхом трансформації державного простору для ветеранів, нову державну структуру створювати не планують. Роботу фахівців координуватимуть за допомогою цифрових інструментів, а сама система фіксуватиме "маршрут" ветерана, тобто етапи отримання допомоги, відповідальних за виконання завдань і результати супроводу тощо.

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"Основним завданням є якість послуг, а також забезпечення продовження маршруту", — пояснив Віталій Кім.

Єдине вікно та контактний номер для ветеранів

Для спрощення доступу до державної допомоги планують запровадити принцип "єдиного вікна" та єдиний контактний номер, за яким ветерани зможуть звертатися по підтримку. Портали Veteran Pro та "Дія" продовжать працювати, а цифрові можливості для отримання послуг розширюватимуть.

Що зміниться для фахівців із супроводу

Наразі в Україні працюють понад 2860 спеціалістів із супроводу ветеранів. У межах нової моделі їх не замінюватимуть. Натомість передбачено координацію їхніх дій, запровадження єдиних стандартів і вдосконалення робочих процесів.

Також запровадять систему розподілу навантаження з урахуванням складності справ, щоб забезпечити рівномірну роботу фахівців і якість послуг.

"Фокус не на переобученні, а на координації дій, внедренні одних стандартів та оптимізації процесів", — пояснив міністр.

Звернення до спеціаліста залишатиметься добровільним, та якщо ветеран буде незадоволений роботою фахівця, він зможе змінити його.

Коли запрацює нова система підтримки ветеранів

Перехід на нову модель триватиме близько року, а основні зміни впроваджуватимуть протягом перших семи місяців.

"Ми не будемо чекати кінця повного терміну: як тільки індивідуальні стандарти та маршрути будуть готові, ми негайно ввести їх в експлуатацію", — підкреслив Віталій Кім.

Наразі концепцію Державної служби підтримки ветеранів обговорюють з експертами, установами. Після узгодження підходів планують перейти до поетапного впровадження нової системи.

Новини.LIVE писали, що ветеран війни Дмитро Лябах переміг у конкурсній програмі "Варто Діяти" та отримав 1,5 млн грн гранту на розвиток власної стоматологічної клініки Dental-Side. Міністр у справах ветеранів Віталій Кім відвідав його, вони обговорили деталі його професійного шляху.

Також ми повідомляли, що міністр у справах ветеранів України Віталій Кім заявив, що Мінветеранів має намір до кінця 2026 року відібрати щонайменше 150 ветеранів, які займаються підприємництвом, для подальшої підтримки. Також відомство планує оновити програму "Ветеранський спорт" для її реалізації у 2027 році.