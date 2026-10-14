Государственная служба поддержки ветеранов: Ким рассказал о её работе

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким. Фото: facebook.com/mva.gov.ua

В Украине разрабатывают новую модель поддержки ветеранов, которая предусматривает сопровождение специалистов на всех этапах получения необходимой помощи. Вместо самостоятельного поиска учреждений и услуг ветераны смогут обратиться к специалисту, который будет координировать решение их проблем.

О концепции Государственной службы поддержки ветеранов рассказал министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким в эфире "Suspilne", передает Новини.LIVE.

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Как будет работать Государственная служба поддержки ветеранов

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким в эфире "Suspilne" пояснил, что обновленная система предусматривает, что ветеранам не придется самостоятельно искать нужные учреждения и выяснять порядок получения услуг. Их будут сопровождать сертифицированные специалисты, которые будут координировать взаимодействие с соответствующими организациями на всех этапах.

"Основным критерием оценки будет количество предоставленных консультаций или фактов, а не количество полностью закрытых дел и услуг, фактически полученных ветеранами", — подчеркнул министр.

Государственную службу поддержки ветеранов сформируют путем трансформации государственного пространства для ветеранов, создавать новую государственную структуру не планируют. Работу специалистов будут координировать с помощью цифровых инструментов, а сама система будет фиксировать "маршрут" ветерана, то есть этапы получения помощи, лиц, ответственных за выполнение задач, и результаты сопровождения и т. д.

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"Основная задача — качество услуг, а также обеспечение продолжения маршрута", — пояснил Виталий Ким.

Единое окно и контактный номер для ветеранов

Для упрощения доступа к государственной помощи планируется ввести принцип "единого окна" и единый контактный номер, по которому ветераны смогут обращаться за поддержкой. Порталы Veteran Pro и "Дія" продолжат работу, а цифровые возможности для получения услуг будут расширяться.

Что изменится для специалистов по сопровождению

Сейчас в Украине работают более 2860 специалистов по сопровождению ветеранов. В рамках новой модели их не будут заменять. Вместо этого предусмотрена координация их действий, внедрение единых стандартов и совершенствование рабочих процессов.

Также будет внедрена система распределения нагрузки с учетом сложности дел, чтобы обеспечить равномерную работу специалистов и качество услуг.

"Акцент делается не на переобучении, а на координации действий, внедрении единых стандартов и оптимизации процессов", — пояснил министр.

Обращение к специалисту останется добровольным, но если ветеран будет недоволен работой специалиста, он сможет сменить его.

Когда заработает новая система поддержки ветеранов

Переход на новую модель продлится около года, а основные изменения будут внедряться в течение первых семи месяцев.

"Мы не будем дожидаться окончания полного срока: как только индивидуальные стандарты и маршруты будут готовы, мы немедленно введем их в действие", — подчеркнул Виталий Ким.

В настоящее время концепция Государственной службы поддержки ветеранов обсуждается с экспертами и учреждениями. После согласования подходов планируется перейти к поэтапному внедрению новой системы.

Новини.LIVE сообщали, что ветеран войны Дмитрий Лябах победил в конкурсной программе "Варто Діяти" и получил грант в размере 1,5 млн грн на развитие собственной стоматологической клиники Dental-Side. Министр по делам ветеранов Виталий Ким посетил его, они обсудили детали его профессионального пути.

Также мы сообщали, что министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким заявил, что Минветеранов намерено до конца 2026 года отобрать не менее 150 ветеранов, занимающихся предпринимательством, для дальнейшей поддержки. Кроме того, ведомство планирует обновить программу "Ветеранский спорт" для её реализации в 2027 году.