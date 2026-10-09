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Ким анонсировал изменения в поддержке ветеранов: какие услуги появятся

Ua ru
9 октября 2026 11:19
Ким объявил об изменениях в системе поддержки ветеранов: какие услуги появятся
Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким. Фото: пресс-служба Минветеранов

В Украине планируют упростить доступ ветеранов к государственным услугам, наладить обмен данными между ведомствами и обеспечить сопровождение военнослужащих в процессе перехода к гражданской жизни. До конца октября в приложении "Дія" планируется запустить функцию получения выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны. Также Министерство по делам ветеранов Украины планирует до конца года отобрать не менее 150 ветеранов-предпринимателей для дальнейшей поддержки и доработать программу "Ветеранский спорт" для работы в 2027 году.

Об этом сообщил министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким по итогам заседания правительственного Координационного штаба по вопросам реализации государственной ветеранской политики, передает Новини.LIVE.

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В Украине планируют создать единую систему сопровождения ветеранов

Отмечается, что ветеранская политика должна охватывать не только работу одного министерства, но и сферы медицины, социальной защиты, обороны, экономики, цифровизации и образования. Для этого государственные органы должны работать как единая система.

"Мы здесь не конкуренты, мы партнеры. Результат будет только тогда, когда все будем работать как единая система", — подчеркнул министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким.

Одной из ключевых задач является создание единого маршрута перехода от военной службы к гражданской жизни. После увольнения со службы ветеран не должен самостоятельно выяснять, в какие учреждения обращаться, какие документы собирать и какое ведомство отвечает за необходимую помощь.

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Для этого планируется ввести единые стандарты ветеранских услуг в общинах и наладить обмен данными между государственными системами. Это должно избавить ветеранов от необходимости повторно предоставлять информацию, которая уже имеется в распоряжении государства.

Ким подчеркнул, что работа с потребностями военнослужащих должна начинаться еще до увольнения со службы, в частности после ранений, заболеваний или длительного лечения. Эти задачи предусмотрены межведомственной "дорожной картой".

Что Минветеранов планирует сделать до конца года

Среди запланированных шагов — завершение разработки концепции Государственной службы сопровождения и "дорожной карты" её создания. Кроме того, областные военные администрации и Силы обороны должны получить возможность корректировать данные в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Особое внимание уделят программе "Ветеранский спорт". Механизм её работы планируют доработать к 2027 году, предусмотрев адресное направление помощи и контроль за использованием средств.

По словам Виталия Кима, часть необходимых решений требует изменений в законодательстве и поддержки народных депутатов, другие вопросы можно урегулировать решениями правительства и налаживанием взаимодействия между министерствами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в госбюджете Украины на 2027 год планируется предусмотреть более 20 млрд грн на программы для ветеранов, а финансирование хотят увеличить еще на 3 млрд грн. Средства должны быть направлены, в частности, на обеспечение ветеранов жильем, денежную помощь и психологическую реабилитацию. Об этом сообщил министр по делам ветеранов Виталий Ким, отметив, что также продолжаются переговоры с пятью странами о создании международного фонда поддержки ветеранов.

Также министр по делам ветеранов Виталий Ким заявил, что Украина тратит на одного ветерана около 1400 грн в год, тогда как в США этот показатель составляет примерно 40 тысяч долларов. Для сравнения: в Канаде на одного ветерана выделяется около 27 тысяч долларов, а в Австралии — от 31 до 35 тысяч долларов ежегодно. Ким подчеркнул, что финансирование ветеранской политики в Украине необходимо существенно увеличить после завершения войны, ведь сейчас главным бюджетным приоритетом остается обеспечение армии.

Дия ветераны Виталий Ким Минветеранов военная служба
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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