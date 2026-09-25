Ким рассказал о выделении более 20 млрд грн для ветеранов в новом госбюджете

Украинские ветераны. Фото: Минветеранов

В государственном бюджете Украины на 2027 год на ветеранские программы планируют предусмотреть более 20 млрд гривен. Финансирование хотят увеличить еще на 3 млрд гривен для обеспечения защитников жильем и другой помощью.

Об этом рассказал министр по делам ветеранов Виталий Ким в эфире День.LIVE, передает портал Новини.LIVE.

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Средства для ветеранов

По словам министра, предусмотренное на 2027 год финансирование ветеранской политики превысит 20 млрд гривен. По сравнению с предыдущими планами объем средств решили увеличить еще на 3 млрд гривен.

Дополнительное финансирование планируют направить сразу на несколько направлений. Среди них — обеспечение ветеранов жильем, расширение программ денежной помощи и внедрение мер по психологическому восстановлению.

Кроме государственного финансирования, Минветеранов работает над созданием отдельного благотворительного фонда для доноров, который возглавит Канада с первоначальным взносом более 1 млрд гривен.

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Сейчас, по словам министра, переговоры об участии в фонде ведут с пятью государствами.

"Сейчас идут переговоры с пятью странами. Они, доноры, будут принимать решение, каким образом и какие программы ветеранской политики в Украине будут финансироваться", — заявил Ким.

Привлеченные через фонд средства должны стать дополнительным источником финансирования ветеранских программ наряду с государственным бюджетом.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Украине планируют создать государственную службу сопровождения ветеранов, которая будет помогать им получать необходимые услуги без самостоятельного прохождения бюрократических процедур.

Также Новини.LIVE писал, что Виталий Ким назвал нынешнее финансирование ветеранской политики в Украине недостаточным. По его словам, в Украине на одного ветерана приходится около 1400 гривен в год, тогда как в США тратят около 40 тысяч долларов, в Канаде — 27 тысяч долларов, а в Австралии — 31–35 тысяч долларов.