Кім розповів про понад 20 млрд грн для ветеранів у новому держбюджеті

Українські ветерани. Фото: Мінветеранів

У державному бюджеті України на 2027 рік на ветеранські програми планують передбачити понад 20 млрд гривень. Фінансування хочуть збільшити ще на 3 млрд гривень для забезпечення захисників житлом та іншою допомогою.

Про це розповів міністр у справах ветеранів Віталій Кім в ефірі День.LIVE, передає портал Новини.LIVE.

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Кошти для ветеранів

За словами міністра, передбачене на 2027 рік фінансування ветеранської політики перевищить 20 млрд гривень. Порівняно з попередніми планами обсяг коштів вирішили збільшити ще на 3 млрд гривень.

Додаткове фінансування планують спрямувати одразу на декілька напрямів. Серед них — забезпечення ветеранів житлом, розширення програм грошової допомоги та запровадження заходів із психологічного відновлення.

Окрім державного фінансування, Мінветеранів працює над створенням окремого благодійного фонду для донорів, який очолить Канада з початковим внеском у понад 1 млрд гривень.

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Наразі, за словами міністра, переговори щодо участі у фонді ведуть із п'ятьма державами.

"Зараз ідуть перемовини з п'ятьма країнами. Вони, донори, будуть приймати рішення, в який спосіб і які програми ветеранської політики в Україні будуть фінансуватися", — заявив Кім.

Залучені через фонд кошти мають стати додатковим джерелом фінансування ветеранських програм поряд із державним бюджетом.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в Україні планують створити державну службу супроводу ветеранів, яка допомагатиме їм отримувати необхідні послуги без самостійного проходження бюрократичних процедур.

Також Новини.LIVE писав, що Віталій Кім назвав нинішнє фінансування ветеранської політики в Україні недостатнім. За його словами, в Україні на одного ветерана припадає близько 1400 гривень на рік, тоді як у США витрачають близько 40 тисяч доларів, у Канаді — 27 тисяч доларів, а в Австралії — 31–35 тисяч доларів.