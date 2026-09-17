Кім порівняв витрати на ветеранів у США, Канаді та Україні

Віталій Кім. Фото: Facebook/Віталій Кім

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім 17 вересня розповів про фінансування ветеранської політики та порівняв витрати на одного ветерана в Україні, США, Канаді й Австралії. За його словами, нинішнього фінансування в Україні недостатньо для повного забезпечення потреб ветеранів.

Про це він заявив на брифінгу в Києві, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Кім порівняв фінансування ветеранів у різних країнах

Він зазначив, що у США на одного ветерана витрачають близько 40 тисяч доларів на рік. У Канаді цей показник становить близько 27 тисяч доларів, а в Австралії — від 31 до 35 тисяч доларів.

"США витрачає 40 тисяч доларів в рік на ветеранів, причому в них є 18 мільйонів ветеранів. Канада по пам'яті 27, Австралія 31-35 тисяч доларів на одного ветерана. Якщо поділити наш бюджет на тільки з ветеранами, ми отримуємо 1400 гривень в рік на ветеранів. Звісно, недостатньо абсолютно", — заявив Кім.

За словами міністра, в Україні вже розширюють окремі програми підтримки ветеранів. Зокрема, йдеться про сімейну реабілітацію, лікування, відновлення, протезування та збільшення виплат одноразової грошової допомоги. Кім пояснив, що сімейна реабілітація має допомогти ветеранам проходити відновлення разом із близькими. Такий підхід передбачає психологічну та ментальну підтримку всієї родини.

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Водночас міністр наголосив, що зараз головним бюджетним пріоритетом залишається забезпечення української армії в умовах війни. Після її завершення, за його словами, фінансування ветеранської політики необхідно буде суттєво збільшити.

"І я вважаю, що треба буде збільшувати, скажімо так відверто, після закінчення війни в рази бюджети. Тому що зараз пріоритет, все ж таки, зброя і діюча війна", — сказав Кім.

Міністр також зазначив, що Україна має враховувати особливості власного досвіду, оскільки війна триває безпосередньо на території країни. За його словами, ветеранська політика має одночасно враховувати потреби військових, ветеранів та їхніх родин.

Як повідомляли Новини.LIVE, міністр у справах ветеранів Віталій Кім 17 вересня під час брифінгу в Києві розповів про зміни для покращення життя ветеранів в Україні. За його словами, держава насамперед має забезпечити базові потреби людей, які повернулися з військової служби.

Як повідомляли Новини.LIVE, 17 вересня Віталій Кім повідомив про обговорення нового порядку дій для людей після звільнення з військової служби. Зміни передбачають скорочення обов’язкових процедур і перегляд черговості окремих кроків, щоб ветерани могли швидше оформлювати необхідні виплати.