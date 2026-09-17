Віталій Кім розповів про системні зміни для ветеранів

Віталій Кім. Фото: nikvesti.com

Міністр у справах ветеранів Віталій Кім 17 вересня на брифінгу в Києві розповів про зміни, які планують впроваджувати для покращення життя ветеранів в Україні. За його словами, передусім держава має забезпечити базові потреби людей, які повернулися з військової служби.

Про це ексклюзивно повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Віталій Кім розповів про зміни для ветеранів

Він зазначив, що йдеться, зокрема, про своєчасне отримання виплат, оформлення відповідного статусу, лікування та відновлення. Лише після вирішення цих питань, за його словами, можна говорити про створення комфортніших умов для ветеранів.

"Я хочу отримати суспільство, де поважають ветеранів, і ветерани поважають суспільство. Де слова під час зустрічі військових на вулиці "Дякую за службу"— це норма", — заявив міністр.

Кім наголосив, що його завданням є не лише реалізація окремих ініціатив, а й проведення системних змін у ветеранській політиці. Водночас він зазначив, що нові проєкти не планують одразу запускати по всій країні.

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За словами міністра, спочатку окремі ініціативи тестуватимуть в одній, двох або трьох областях. Після цього планують проаналізувати проблеми, вдосконалити механізми та стандартизувати їх перед масштабуванням на всю Україну.

"Ми робимо проєкти, які вважаємо сильними, відкатуємо на області чи на двох, чи на трьох, розуміємо проблематику, застандартуємо, і потім будемо реалізовувати вже на території всієї країни", — сказав Кім.

Міністр додав, що вже реалізовані окремі рішення для ветеранів, однак робота над системними змінами триває.

Як повідомляли Новини.LIVE, 11 вересня міністр у справах ветеранів України Віталій Кім повідомив, що Канада виділить 40,1 млн канадських доларів, або близько 1,25 млрд гривень, на підтримку українських ветеранів та їхніх родин. Кошти стануть першим внеском до нового міжнародного мультидонорського ветеранського фонду для реалізації Національної стратегії ветеранської політики України.

Як повідомляли Новини.LIVE, 22 серпня Віталій Кім презентував реформу соціальної підтримки колишніх військовослужбовців на найближчі два роки. Стратегія передбачає цифровізацію ветеранських послуг, забезпечення житлом та підтримку ветеранів у започаткуванні власного бізнесу.