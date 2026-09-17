Виталий Ким рассказал о системных изменениях для ветеранов

Виталий Ким. Фото: nikvesti.com

Министр по делам ветеранов Виталий Ким 17 сентября на брифинге в Киеве рассказал об изменениях, которые планируется внедрить для улучшения жизни ветеранов в Украине. По его словам, в первую очередь государство должно обеспечить базовые потребности людей, вернувшихся с военной службы.

Об этом эксклюзивно сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Виталий Ким рассказал об изменениях для ветеранов

Он отметил, что речь идет, в частности, о своевременном получении выплат, оформлении соответствующего статуса, лечении и реабилитации. Только после решения этих вопросов, по его словам, можно говорить о создании более комфортных условий для ветеранов.

"Я хочу, чтобы в обществе уважали ветеранов, а ветераны уважали общество. Чтобы слова "Спасибо за службу", сказанные при встрече с военными на улице, были нормой", — заявил министр.

Ким подчеркнул, что его задачей является не только реализация отдельных инициатив, но и проведение системных изменений в политике в отношении ветеранов. В то же время он отметил, что новые проекты не планируется сразу запускать по всей стране.

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По словам министра, сначала отдельные инициативы будут тестироваться в одной, двух или трех областях. После этого планируется проанализировать проблемы, усовершенствовать механизмы и стандартизировать их перед масштабированием на всю Украину.

"Мы разрабатываем проекты, которые считаем перспективными, тестируем их в одной, двух или трех областях, изучаем проблематику, стандартизируем их, а затем будем внедрять уже на территории всей страны", — сказал Ким.

Министр добавил, что уже реализованы отдельные решения для ветеранов, однако работа над системными изменениями продолжается.

Как сообщали Новини.LIVE, 11 сентября министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким сообщил, что Канада выделит 40,1 млн канадских долларов, или около 1,25 млрд гривен, на поддержку украинских ветеранов и их семей. Средства станут первым взносом в новый международный мультидонорский фонд для ветеранов, предназначенный для реализации Национальной стратегии ветеранской политики Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, 22 августа Виталий Ким представил реформу социальной поддержки бывших военнослужащих на ближайшие два года. Стратегия предусматривает цифровизацию ветеранских услуг, обеспечение жильем и поддержку ветеранов в открытии собственного бизнеса.