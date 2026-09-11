Ким рассказал о помощи, оказываемой Канадой ветеранам на сумму 1,25 млрд грн

Глава Минветеранов Виталий Ким. Фото: пресс-служба Минветеранов/Telegram

Канада выделит 40,1 млн канадских долларов, или около 1,25 млрд гривен, на поддержку украинских ветеранов и их семей. Эти средства станут первым взносом в новый международный мультидонорский ветеранский фонд, который создается для реализации Национальной стратегии ветеранской политики Украины.

Об этом сообщил министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким, передает Новини.LIVE.

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Сообщение пресс-службы Минветеранов. Фото: скриншот

Ким рассказал о международном фонде поддержки украинских ветеранов

По словам Кима, соответствующей договоренности достигли Украина и Канада по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Марка Карни.

Новый фонд призван объединить международную поддержку вокруг нужд украинских ветеранов и их семей. Привлеченные средства планируется использовать для восстановления, реабилитации ветеранов и их перехода к гражданской жизни.

Ким подчеркнул, что для Украины важна не только финансовая помощь по отдельным направлениям, но и системный подход к поддержке ветеранов. По его словам, создание мультидонорского фонда позволит привлекать к этой работе больше международных партнеров и ресурсов.

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"Новый фонд даст возможность объединить международную поддержку вокруг потребностей украинских ветеранов и их семей и привлекать больше ресурсов для системной работы", — отметил Ким.

Министр также поблагодарил правительство и народ Канады за поддержку Украины и выразил надежду, что к новой инициативе присоединятся другие международные партнеры.

Ким добавил, что в настоящее время находится с рабочим визитом в Канаде. В ходе поездки он проводит встречи с министром по делам ветеранов Канады Джилл Макнайт и государственным секретарем по вопросам международного развития Рандипом Сараем.

Как писали Новини.LIVE, недавно Ким представил пять ключевых направлений новой ветеранской политики Украины. Среди них — государственное сопровождение, переход от военной службы к гражданской жизни, здоровье и восстановление, чтение памяти, а также экономическая независимость ветеранов. Отдельно министр подчеркнул важность цифровизации услуг и отказа от бюрократии, чтобы ветеранам не приходилось самостоятельно искать помощь в различных государственных учреждениях.

Также Ким заявил, что ветеран не должен самостоятельно передавать документы и информацию между различными государственными учреждениями. По его словам, если у государства уже есть необходимые данные, чиновники не имеют права повторно запрашивать их у ветерана. В рамках реформы Минветеранов планирует оцифровать услуги и создать систему профессионального сопровождения ветеранов.