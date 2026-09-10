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Главная Новости дня Зеленский: Украина и Канада подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве

Зеленский: Украина и Канада подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве

Ua ru
10 сентября 2026 20:52
Украина и Канада подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный двусторонний визит в Канаду и провел содержательные переговоры по вопросам укрепления обороноспособности государства. Кроме того, украинская и канадская делегации подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве с Канадой. Также канадское правительство приняло решение о выделении нового пакета помощи для противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

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Зимний пакет поддержки для Украины

Премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил готовность оказать масштабную гуманитарную и военную помощь, которая поможет минимизировать последствия российских ударов по гражданским объектам и защитить украинское небо.

"Сегодня мы говорим о зимнем пакете поддержки, энергетике. Это очень важно. Сегодня принято весомое решение Канады. Очень важен пакет помощи для противовоздушной обороны. В мире наблюдается большой дефицит таких систем и ракет к ним", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Соглашение о столетнем партнерстве

Глава государства подчеркнул, что между украинским и канадским народами выстроены надежные, прочные и исторически близкие отношения, которые прошли испытание полномасштабной войной.

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Отдельно президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве. В соглашении закреплено намерение поднять отношения между странами на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский во время официального визита в Норвегию договорился об укреплении ПВО и совместной работе над новейшей антибаллистической системой FREYJA. Глава государства провел переговоры с премьер-министром Йонасом Гаром Стере.

Также мы сообщали, что министр обороны Германии Борис Писториус на заседании Контактной группы в формате "Рамштайн" объявил, что Германия немедленно передаст Воздушным силам ВСУ дефицитные ракеты PAC-2 для системы Patriot. Они будут предоставлены Украине непосредственно с имеющихся армейских складов Бундесвера.

Владимир Зеленский декларация Канада ПВО соглашение
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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