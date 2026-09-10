Україна і Канада підписали Декларацію про 100-річне партнерство

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний двосторонній візит до Канади та провів змістовні переговори щодо зміцнення обороноздатності держави. Крім того, українська та канадська делегації підписали історичну угоду про 100-річне партнерство з Канадою. Також канадський уряд прийняв рішення про виділення нового пакета допомоги для протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського.

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Зимовий пакет підтримки для України

Прем'ер-міністр Канади Марк Карні підтвердив готовність надати масштабну гуманітарну та військову допомогу, яка допоможе мінімізувати наслідки російських ударів по цивільних об'єктах та захистити українське небо.

"Сьогодні говоримо про зимовий пакет підтримки, енергетику. Це дуже важливо. Сьогодні є вагоме рішення Канади. Дуже важливий пакет допомоги для протиповітряної оборони. У світі є великий дефіцит таких систем і ракет до них", — наголосив Володимир Зеленський.

Угода про сторічне партнерство

Глава держави підкреслив, що між українським та канадським народами вибудувано надійні, міцні та історично близькі відносини, які пройшли випробування повномасштабною війною.

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Окремо президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні підписали Декларацію про 100-річне партнерство. В угоді міститься намір підняти відносини між своїми країнами на рівень всеосяжного стратегічного партнерства.

Як писали Новини.LIVE раніше, президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Норвегії домовився про посилення ППО та спільну роботу над новітньою антибалістичною системою FREYJA. Глава держави провів переговори з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере.

Також ми повідомляли, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" оголосив, що Німеччина негайно передасть Повітряним силам ЗСУ дефіцитні ракети PAC-2 для системи Patriot. Вони будуть надані Україні безпосередньо із наявних армійських складів Бундесверу.