Кім розповів про допомогу Канади ветеранам на 1,25 млрд грн

Очільник Мінветеранів Віталій Кім. Фото: пресслужба Мінверетанів/Telegram

Канада надасть 40,1 млн канадських доларів, або близько 1,25 млрд гривень, на підтримку українських ветеранів та їхніх родин. Кошти стануть першим внеском до нового міжнародного мультидонорського ветеранського фонду, який створюють для реалізації Національної стратегії ветеранської політики України.

Про це повідомив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім, передає Новини.LIVE.

Реклама

Допис пресслужби Мінветеранів. Фото: скриншот

Кім розповів про міжнародний фонд підтримки українських ветеранів

За словами Кіма, відповідної домовленості досягли Україна та Канада за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

Новий фонд має об’єднати міжнародну підтримку навколо потреб українських ветеранів та їхніх родин. Залучені кошти планують використовувати для відновлення, реабілітації ветеранів та їхнього переходу до цивільного життя.

Кім наголосив, що для України важливою є не лише фінансова допомога за окремими напрямами, а й системний підхід до підтримки ветеранів. За його словами, створення мультидонорського фонду дозволить залучати до цієї роботи більше міжнародних партнерів і ресурсів.

Читайте також:

"Новий фонд дасть можливість об’єднати міжнародну підтримку навколо потреб українських ветеранів та їхніх родин і залучати більше ресурсів для системної роботи", — зазначив Кім.

Міністр також подякував уряду та народу Канади за підтримку України й висловив сподівання, що до нової ініціативи приєднаються інші міжнародні партнери.

Кім додав, що наразі перебуває з робочим візитом у Канаді. Під час відрядження він проводить зустрічі з міністеркою у справах ветеранів Канади Джилл Макнайт та державним секретарем з питань міжнародного розвитку Рандіпом Сараєм.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Кім представив п’ять ключових напрямів нової ветеранської політики України. Серед них — державний супровід, перехід від військової служби до цивільного життя, здоров’я та відновлення, вшанування пам’яті, а також економічна незалежність ветеранів. Окремо міністр наголосив на цифровізації послуг і відмові від бюрократії, щоб ветеранам не доводилося самостійно шукати допомогу в різних державних установах.

Також Кім заявив, що ветеран не повинен самостійно передавати документи та інформацію між різними державними установами. За його словами, якщо держава вже має необхідні дані, чиновники не мають права повторно вимагати їх у ветерана. У межах реформи Мінветеранів планує цифровізувати послуги та створити систему професійного супроводу ветеранів.